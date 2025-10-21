CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu!

Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe-Stuttgart maçını Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet yönetecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 11:48 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 11:52
Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu!

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı ağırlayacağı maçın hakemi belli oldu. UEFA tarafından yapılan duyuruya göre; kritik mücadele için Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet görevlendirildi.

DAHA ÖNCE ÜLKEMİZ ADINA YÖNETTİĞİ MAÇLAR:

(08.12.2016) Konyaspor 0-1 Gent

(15.08.2019) Trabzonspor 2-1 Sparta Prag

(26.11.2020) Karabağ 2-3 Sivasspor

(13.10.2022) Trabzonspor 4-0 Monaco

(28.08.2025) Beşiktaş 0-1 Lausanne-Sport

Jakob Kehlet aynı zamanda 24/25 sezonunun ikinci yarısında VAR hakemi olarak Trendyol Süper Lig'de görev almış, Toplam 8 maçı VAR hakemi olarak yöneten Danimarkalı, 21 Şubat 2025 tarihinde oynanan Eyüpspor-Beşiktaş maçında da görev yapmıştı.

