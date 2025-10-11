Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Yıldız oyuncu transfer talebini iletti

CANLI SKOR ANA SAYFA
Zirve yarışında 6 puan geride kalan Fenerbahçe'de En-Nesyri gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu mumla aratan Faslı santrforun menajerine ayrılık için talimat verdiği öğrenildi. Sarı lacivertliler, yıldız oyuncunun bonservisinden astronomik bir rakam bekliyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 09:15
Fenerbahçe'nin Faslı yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri, Sarı-Lacivertli kulüpte aradığını bulamıyor. 28 yaşındaki futbolcunun, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği ve menajerinin bu doğrultuda yeni kulüp arayışında olduğu öğrenildi.

En-Nesyri'ye en ciddi ilginin ise Suudi Arabistan'dan geldiği belirtiliyor. Körfez kulüplerinin son 1 yıldır deneyimli forveti yakından takip ettiği, ocak ayında resmi tekliflerin gelmesinin beklendiği gelen bilgiler arasında.

Özellikle bazı Suudi kulüplerinin En-Nesyri'yi kadrolarına katmak için yüksek bonservis bedellerini gözden çıkarmaya hazır oldukları ifade ediliyor.

En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 66 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 35 gol atıp 8 asist katkısı sağladı.

Takvim'de yer alan habere göre; En-Nesyri, bireysel olarak etkili performanslar sergilese de takım içindeki huzursuzluk nedeniyle ayrılığa sıcak bakıyor.

Fenerbahçe ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Faslı oyuncunun güncel piyasa değeri 24 milyon euro seviyesinde. Yıldız forvetin durumu şimdiden merak konusu oldu.

