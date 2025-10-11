Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Yıldız oyuncu transfer talebini iletti

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Fenerbahçe'nin Faslı yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri, Sarı-Lacivertli kulüpte aradığını bulamıyor. 28 yaşındaki futbolcunun, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği ve menajerinin bu doğrultuda yeni kulüp arayışında olduğu öğrenildi.

En-Nesyri'ye en ciddi ilginin ise Suudi Arabistan'dan geldiği belirtiliyor. Körfez kulüplerinin son 1 yıldır deneyimli forveti yakından takip ettiği, ocak ayında resmi tekliflerin gelmesinin beklendiği gelen bilgiler arasında.