Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Yıldız oyuncu transfer talebini iletti

Zirve yarışında 6 puan geride kalan Fenerbahçe'de En-Nesyri gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu mumla aratan Faslı santrforun menajerine ayrılık için talimat verdiği öğrenildi. Sarı lacivertliler, yıldız oyuncunun bonservisinden astronomik bir rakam bekliyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'nin Faslı yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri, Sarı-Lacivertli kulüpte aradığını bulamıyor. 28 yaşındaki futbolcunun, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği ve menajerinin bu doğrultuda yeni kulüp arayışında olduğu öğrenildi.
En-Nesyri'ye en ciddi ilginin ise Suudi Arabistan'dan geldiği belirtiliyor. Körfez kulüplerinin son 1 yıldır deneyimli forveti yakından takip ettiği, ocak ayında resmi tekliflerin gelmesinin beklendiği gelen bilgiler arasında.
Özellikle bazı Suudi kulüplerinin En-Nesyri'yi kadrolarına katmak için yüksek bonservis bedellerini gözden çıkarmaya hazır oldukları ifade ediliyor.
