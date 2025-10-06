Fenerbahçe'de 12 isim milli mesaide! Ederson Brezilya'nın kadrosundan çıkarıldı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de aday kadroya çağrılan 12 futbolcu milli takımlarına gitti. Son olarak sakatlığı sebebiyle Samsunspor'a karşı forma giymeyen Ederson, Brezilya milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 11:50
Fenerbahçe'de 12 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına gitti. A Milli Futbol Takımı'na 6 futbolcu gönderen sarı-lacivertlilerde yabancı oyuncular da ülkelerinin formasıyla önemli karşılaşmalara çıkacak.

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, 8. haftayı 15 puanla kapattı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı galibiyet sonrası ligde puan kaybı yaşadı. Hafta sonunda oynanan karşılaşmalar sonrası milli maçlar nedeniyle liglere ara verildi. Sarı-lacivertlilerden 12 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına çağrıldı. Sakatlığı sebebiyle Samsunspor maçında forma giyemeyen Ederson, Brezilya milli takım kadrosundan çıkarıldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türk oyunculardan Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu'nu aday kadroya çağırdı.

Ay-yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 11 Ekim'de Bulgaristan'a konuk olacak. Milliler 14 Ekim'de ise Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

21 yaşındaki defans Yiğit Efe Demir ise Ümit Milli Takım kadrosunda yer aldı. Ay-Yıldızlılar, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemelerinde 10 Ekim'de Litvanya, 14 Ekim'de Macaristan ile oynayacak.

