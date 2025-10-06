Fenerbahçe'de 12 isim milli mesaide! Ederson Brezilya'nın kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe'de 12 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına gitti. A Milli Futbol Takımı'na 6 futbolcu gönderen sarı-lacivertlilerde yabancı oyuncular da ülkelerinin formasıyla önemli karşılaşmalara çıkacak.
Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, 8. haftayı 15 puanla kapattı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı galibiyet sonrası ligde puan kaybı yaşadı. Hafta sonunda oynanan karşılaşmalar sonrası milli maçlar nedeniyle liglere ara verildi. Sarı-lacivertlilerden 12 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına çağrıldı. Sakatlığı sebebiyle Samsunspor maçında forma giyemeyen Ederson, Brezilya milli takım kadrosundan çıkarıldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türk oyunculardan Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu'nu aday kadroya çağırdı.
Ay-yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 11 Ekim'de Bulgaristan'a konuk olacak. Milliler 14 Ekim'de ise Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
21 yaşındaki defans Yiğit Efe Demir ise Ümit Milli Takım kadrosunda yer aldı. Ay-Yıldızlılar, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemelerinde 10 Ekim'de Litvanya, 14 Ekim'de Macaristan ile oynayacak.