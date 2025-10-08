CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de transferde ibre Real Madrid'in yıldızına çevrildi!

Fenerbahçe'de transferde ibre Real Madrid'in yıldızına çevrildi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin son olarak alınan olumsuz sonuçlar nedeniyle kadrosunu güçlendirebilmek adına Real Madrid'in yıldız ismini gündemine aldığı öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de transferde ibre Real Madrid'in yıldızına çevrildi!

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahce, devre arasında bombaları patlayacak. Hedefteki isimlerden biri de Real Madrid'de forma giyen Dani Ceballos. Eski başkan Ali Koc'un 'Alabilirdik ama almadık' dediği 29 yaşındaki merkez orta saha için yeni başkan Sadettin Saran'ın teknik direktör Domenico Tedesco'yla görüştüğü ve ardından transferle ilgilenen yönetim kurulu arkadaşlarına; 'İşi bitirin' talimatı verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de transferde ibre Real Madrid'in yıldızına çevrildi!

Bu sezon La Liga'da 6 macta 236 dakika forma giyen İspanyol futbolcu, teknik direktor Xabi Alonso'nun planları arasında bulunmuyor. Real Madrid ile sözleşmesi 2027'de bitecek olan 29 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 8 milyon euro... Ceballos'un da düzenli olarak forma giymek istemesinden dolayı takımdan ayrılma ihtimali oldukça yüksek. 1.79 boyundaki yıldız, merkez orta sahanın yanı sıra; 10 numara ve sol kanatta da görev yapabiliyor.

Fenerbahçe'de transferde ibre Real Madrid'in yıldızına çevrildi!

MİLLİ TAKIMDA OYNADI

İlk kez 2018'de İspanya Milli Takımı'na seçilen Dani Ceballos, ardından uzun sure davet alamadı. Yıldız oyuncu, 2023'te yeniden milli takıma seçildi. Şu ana kadar ise sadece 13 maçta forma giydi. 1 golü var.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de transferde ibre Real Madrid'in yıldızına çevrildi!

21 KUPASI VAR

Dani Ceballos, Real Madrid, Arsenal ve Real Betis'in yanı sıra İspanya'nın alt yaş milli takımlarında da kupa kazanma başarısı gösterdi. İspanyol yıldızın kariyerinde toplamda 21 kupası bulunuyor.

G.Saray'a İsviçre'den sürpriz stoper!
Fenerbahçe'de Tedesco belirsizliği!
DİĞER
Barış Falay 'Kuruluş Orhan'ı anlattı: “Yüksek kalitede bir oyuncu ekibi bir araya geldi!”
CANLI ANLATIM | İsrail yasa dışı şekilde Özgürlük Filosu'na saldırıyor: 3 gemiye el koydular!
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Rodrygo'dan transfer açıklaması
G.Saray'ın transferde eski aşkı yeniden alevlendi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Jakobs için flaş mektup! G.Saray'a Jakobs için flaş mektup! 00:18
G.Saray'da flaş Osimhen gerçeği! Derbide... G.Saray'da flaş Osimhen gerçeği! Derbide... 00:18
A Milli Takım'a sürpriz 10 numara! A Milli Takım'a sürpriz 10 numara! 00:18
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Rodrygo'dan transfer açıklaması Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Rodrygo'dan transfer açıklaması 00:18
Szymanski'den olay hamle! F.Bahçe'den ayrılmak için... Szymanski'den olay hamle! F.Bahçe'den ayrılmak için... 00:18
Roma'dan flaş Zeki Çelik kararı! Transfer... Roma'dan flaş Zeki Çelik kararı! Transfer... 00:18
Daha Eski
G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! 00:18
Kenan Yıldız rekor kırdı! Türk futbol tarihine geçti Kenan Yıldız rekor kırdı! Türk futbol tarihine geçti 00:18
Fırtına'dan Onana harekatı! Bonservisi alınacak Fırtına'dan Onana harekatı! Bonservisi alınacak 00:18
Sergen Yalçın'dan o isme destek! Sergen Yalçın'dan o isme destek! 00:18
Tyson Fury ringlere geri dönüyor! Rakibi ve maç tarihi... Tyson Fury ringlere geri dönüyor! Rakibi ve maç tarihi... 00:18
Hacıosmanoğlu: 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alacağımıza inanıyorum! Hacıosmanoğlu: 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alacağımıza inanıyorum! 00:18