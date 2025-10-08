Fenerbahçe'de transferde ibre Real Madrid'in yıldızına çevrildi!

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahce, devre arasında bombaları patlayacak. Hedefteki isimlerden biri de Real Madrid'de forma giyen Dani Ceballos. Eski başkan Ali Koc'un 'Alabilirdik ama almadık' dediği 29 yaşındaki merkez orta saha için yeni başkan Sadettin Saran'ın teknik direktör Domenico Tedesco'yla görüştüğü ve ardından transferle ilgilenen yönetim kurulu arkadaşlarına; 'İşi bitirin' talimatı verdiği öğrenildi.

Bu sezon La Liga'da 6 macta 236 dakika forma giyen İspanyol futbolcu, teknik direktor Xabi Alonso'nun planları arasında bulunmuyor. Real Madrid ile sözleşmesi 2027'de bitecek olan 29 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 8 milyon euro... Ceballos'un da düzenli olarak forma giymek istemesinden dolayı takımdan ayrılma ihtimali oldukça yüksek. 1.79 boyundaki yıldız, merkez orta sahanın yanı sıra; 10 numara ve sol kanatta da görev yapabiliyor.