Becao güç topluyor

Geçen sezon yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalarda uzak kalan Rodrigo Becao, sakatlığını atlattıktan sonra güç depolamaya başladı. Brezilyalı stoperin takımın en çalışkan isimlerinden biri olduğu ve teknik direktör Domenico Tedesco tarafından değerlendirmeye alındığı öğrenildi.
Geçen sezon yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalarda uzak kalan Rodrigo Becao, sakatlığını atlattıktan sonra güç depolamaya başladı. Brezilyalı stoperin takımın en çalışkan isimlerinden biri olduğu ve teknik direktör Domenico Tedesco tarafından değerlendirmeye alındığı öğrenildi.