Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Ederson açıklaması!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşıyor. Bu kritik maç öncesi sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEDESCO'NUN SÖZLERİ:

"EDERSON MUHTEMELEN 2 HAFTA OLMAYACAK"

"Bizim bugün artı başka şeylere ihtiyacımız olacak, Tarık'ten tek beklentimiz normal performansını sergilemesi. Tecrübesi var, iyi bir insan, mesleğine odaklanmış bir futbolcu. Ederson, muhtemelen 2 hafta sahalardan uzak olacak. Milli takım arasından sonra dönmesini bekliyoruz ama göreceğiz."

"NENE VE İSMAİL'İ DEĞİŞTİRMEK ZORUNDAYDIK"

"Çok yakında göreceksiniz. Pazar perşembe maç oynamaktansa perşembe pazar daha zor oluyor. 2 gün oluyor maça hazırlanmak için. Artan yük vardı İsmail ve Nene üzerinde. Çok iyi performans sergilediler. Değişiklik yapmak zorundaydık. Biz güçlü bir takımız. Takım içinde her oyuncuya güveniyorum. Birlikte başarmak istiyoruz."