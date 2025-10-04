Dünya Kupası tehlikede

Kolombiya basınından bolavib, Jhon Duran'ın Fenerbahçe'de forma giyememesi halinde 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almasının zor olacağını yazdı. Haberde; "Jhon, milli takımın en önemli isimlerinden ancak düzenli oynamadığı takdirde 2026 Dünya Kupası'nda tercih edilmeyecek" denildi.
