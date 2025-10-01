Fenerbahçeli yıldıza büyük şok! Evinden çıkarıldı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jhon Duran'ın, yaşadığı ev sahibiyle bir sıkıntı sonucu evden çıkartıldığı iddia edildi. Takvim'de yer alan habere göre, Duran'ın bu durumunun arkasında eski yönetimden biri ile ev sahibi arasında yaşanan anlaşmazlık yer alıyor. Konuyla ilgili detaylar henüz netlik kazanmazken, Duran'ın yaşadığı bu sorun futbol camiasında da gündem oldu. Sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Kolombiyalı forvetin UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında oynanacak Nice maçında yer alması beklenmiyor.