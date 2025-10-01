CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko-Paris Basket maçı CANLI (EuroLeague)

Fenerbahçe Beko-Paris Basket maçı CANLI (EuroLeague)

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ilk haftasında Paris Basket'i konuk ediyor. Kanarya rakibini mağlup ederek dev organizasyona galibiyetle başlamak istiyor. Bu karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 20:37 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 21:40
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko-Paris Basket maçı CANLI (EuroLeague)

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ilk haftasında Paris Basket'i konuk ediyor.

Kanarya rakibini mağlup ederek dev organizasyona galibiyetle başlamak istiyor. Bu karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: F.Bahçe Beko 25-19 Paris Basket

2. Periyot sonucu: F.Bahçe Beko 43-40 Paris Basket

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

FENERBAHÇE BEKO-PARIS BASKET MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Paris Basket maçı TSİ 20.45'te başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

Liverpool efsanesinden şok sözler! Yenilgi sonrası çılgına döndü
Tedesco'dan Duran açıklaması! "Dönmek istiyor ama..."
DİĞER
Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, Arda Güler'i öve öve bitiremedi: "İnanılmaz bir yetenek..."
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! Alarm verildi: İsrail'in fiziki müdahalesi başladı
G.Saray yönetiminden derbi öncesi flaş hamle!
G.Saray'dan Liverpool'a olay gönderme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş GAİN mağlup başladı! Beşiktaş GAİN mağlup başladı! 21:21
"F.Bahçe favoriler arasında!" "F.Bahçe favoriler arasında!" 21:07
G.Saray'dan Jota paylaşımı G.Saray'dan Jota paylaşımı 19:49
Liverpool'da Alisson Becker şoku! Liverpool'da Alisson Becker şoku! 19:03
Süper Lig'den 11 takım PFDK'ye sevk edildi! Süper Lig'den 11 takım PFDK'ye sevk edildi! 17:54
Fenerbahçe'de Nice maçı hazırlıkları tamam! Fenerbahçe'de Nice maçı hazırlıkları tamam! 17:52
Daha Eski
Iordanescu'dan Samsunspor'a büyük övgü! Iordanescu'dan Samsunspor'a büyük övgü! 17:49
F.Bahçe Beko-Paris Basket | CANLI F.Bahçe Beko-Paris Basket | CANLI 17:39
F.Bahçe - Nice maçı öncesi son notlar! F.Bahçe - Nice maçı öncesi son notlar! 16:48
Serhat Sütlü'den kural hatası açıklaması! Serhat Sütlü'den kural hatası açıklaması! 16:47
Valverde’den flaş açıklama: Pes etmeyeceğim! Valverde’den flaş açıklama: Pes etmeyeceğim! 16:30
Liverpool'dan Kasımpaşa tesislerinde antrenman! Liverpool'dan Kasımpaşa tesislerinde antrenman! 16:18