Fenerbahçe Beko-Paris Basket maçı CANLI (EuroLeague)

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ilk haftasında Paris Basket'i konuk ediyor.
Kanarya rakibini mağlup ederek dev organizasyona galibiyetle başlamak istiyor. Bu karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:
1. Periyot sonucu: F.Bahçe Beko 25-19 Paris Basket
2. Periyot sonucu: F.Bahçe Beko 43-40 Paris Basket
FENERBAHÇE BEKO-PARIS BASKET MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko-Paris Basket maçı TSİ 20.45'te başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.