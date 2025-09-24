CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: Bu şekilde devam edemeyiz!

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanına konuk oluyor. Mücadele öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. İşte Tedesco'nun açıklamaları... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 21:05 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 21:10
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta maçında Fenerbahçe, zorlu Dinamo Zagreb deplasmanında sahne alacak. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco değerlendirmelerde bulundu. İşte Tedesco'nun açıklamaları…

"4'LÜ SAVUNMA İLE OYNAYACAĞIZ"

"4'lü savunma ile oynayacağız. Savunma hattımız bu şekilde olacak. Bugüne kadar oynadığımız maçlarda geride 4'lü oynadık. Takıma uyan formasyon olduğunu düşünüyorum. Önemli olan bana değil, takıma uyan sistem olması. Bugün bu şekilde oynayacağız."

"BU ŞEKİLDE DEVAM EDEMEYİZ"

"Son maçları gördünüz ve bu şekilde devam edemeyiz. Bir çözüm bulmamız gerekiyor. Alvarez ve Duran, henüz hazır değil. Onlar dönene kadar çözüm bulmalıyz. İdeal 11 bulana kadar çözüm aramaya devam etmeliyiz. Kesin olan bir şey var, son maçlardaki gibi olamayız."

SON DAKİKA
