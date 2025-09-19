CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Hesabını vereceksiniz

Hesabını vereceksiniz

Ali Koç, TFF'ye yaptığı çıkarmanın ardından sert konuştu: "Biz bu işi namus davasına çevirdik, bütün pisliklerinizi çıkaracağız! Başkan olalım veya olmayalım... Bunun hesabını vereceksiniz! Hakkımızı arayacağız. Mevcut MHK Başkanı ile bu sorunlar çözülmez"

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 06:51
Hesabını vereceksiniz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün yönetim kurulu üyeleri ve Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu'yla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na çıkarma yaptı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından konuşan Koç, sert ifadeler kullandı: "Sokaksa sokak, sosyal medya ise sosyal medya... Sonuna kadar hakkımızı arayacağız! Seçim olmasa yürüyüş yapacaktık. TFF Başkanı ve Başkan Vekili bizi dinledi. Onları bir iki gün bekleyeceğiz. Biz bu işi namus davasına çevirdik, bütün pisliklerinizi çıkaracağız! Başkan olalım veya olmayalım... Bunun hesabını vereceksiniz!

SAKİNLİĞİMİZE ALDANMAYIN!

"Mevcut MHK Başkanı ile sorunlar çözülmez! TFF Başkanı'na söyledim, UEFA'ya hakem yollamayalım! Önce kendi bahçemizi düzeltip, öyle gönderelim. Gidişat hem bizlerin hem de TFF'nin başını yakacak. TFF Başkanı'nın niyeti yeterli değil! Kendisine de söyledim! Sakinliğimize aldanmayın, içimizde fırtınalar kopuyor! Seçime iki gün kala bu hakemleri yollayanlardan hesabını soracağız! Tamam. Hakemlere 'HTS kayıtlarınız elimizde, ne yaptığınızı biliyoruz' tehdidi yapılıyor. Sınav soruları manipüle ediliyor. Ayrıca sınavlar üzerinde oynanıyor, düşük notlar arttırılıyor."

KELLE ALMAYA GELMEDİK

Ali Koç: "Maç skoruna göre TFF'ye gelip, yangın çıkartan, bas bas bağıran bir kulüp değiliz! Maçtan sonra geldik, çünkü bize karşı seçim öncesi net bir operasyon yapıldı! Kelle almaya gelmedik ama hakemlik müessesi, kelle alacak şekilde yürütülmektedir."

YENİ BİR 'YAPI' VAR

Başkan Koç, "Hazirandan beri MHK'nın başındaki kişiler ve ağır topları Fenerbahçe seçimi hakkında muhabbetler ediyor. Ali Koç giderse ne olur, Aziz Yıldırım gelirse ne olur... Bunlar şahitli konuşmalar. Hakem İşleri Koordinatörü, faal hakem olarak devam ediyor. Bir yapı yıkılmaya çalışılırken, belki de yeni bir yapı inşa ediliyor. Bunu da önümüzdeki günlerde açıklayacağız" şeklinde konuştu.

TFF'YE YAZIK OLUR

Koç, "Başkana şunu aktardım, evrakta sahtecilik, sınav sorularının manipüle edilmesi, istenen hakemlerin kayrılması, istenmeyenlere mobing yapılması... Ferhat Gündoğdu'nun internet bazlı, FaceTime ile hakemleri arayıp 'Şu başkanla görüştüm, maçta sıkıntı olmasın' gibi manipülatif sözler söylediği... Bu niyetli TFF'nin bu niyetli MHK Başkanı ile sıkıntıya düşmesi... Yazık olur" dedi.

