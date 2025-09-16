CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İsmail Kartal basın toplantısı kararından vazgeçti! İşte sebebi...

İsmail Kartal basın toplantısı kararından vazgeçti! İşte sebebi...

İsmail Kartal'ın adı Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında geçmiş ancak sarı lacivertli yönetimin tercihini Domeneco Tedesco'dan yana kullanmıştı. İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışına dair yapmayı planladığı basın toplantısından vazgeçti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 23:07
İsmail Kartal basın toplantısı kararından vazgeçti! İşte sebebi...

Fenerbahçe teknik direktörlüğü için ismi geçen İsmail Kartal, Domeneco Tedesco'nun göreve getirildiği gün, kongrenin ardından basın toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'yi çok sevdiğini, bu nedenle açıklamalarının yanlış anlaşılabileceği ve başka yönlere çekilebileceğini düşünerek basın toplantısı fikrinden vazgeçtiğini belirtti.

Başarılı teknik direktör, Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istediğini belirterek sarı lacivertli ekibe başarılar diledi.

