İsmail Kartal basın toplantısı kararından vazgeçti! İşte sebebi...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe teknik direktörlüğü için ismi geçen İsmail Kartal, Domeneco Tedesco'nun göreve getirildiği gün, kongrenin ardından basın toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'yi çok sevdiğini, bu nedenle açıklamalarının yanlış anlaşılabileceği ve başka yönlere çekilebileceğini düşünerek basın toplantısı fikrinden vazgeçtiğini belirtti.

Başarılı teknik direktör, Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istediğini belirterek sarı lacivertli ekibe başarılar diledi.