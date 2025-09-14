CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe-Trabzonspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe-Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 18:49
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Kadıköy'de karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı saat 19.00'da başladı.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, İsmail, Szymanski, Talisca, Kerem, En Nesyri

Trabzonspor: Onana, Ozan, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Tim, Zubkov, Olaigbe, Muçi, Onuachu.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

DOMENICO TEDESCO'NUN İLK MAÇI

Sezona Teknik Direktör Jose Mourinho ile başlayan ve Benfica maçı sonrası yollarını ayıran Fenerbahçe, bu görev için Domenico Tedesco ile anlaşma sağladı. 9 Eylül Salı günü İstanbul'a gelerek hazırlıklara başlayan İtalyan teknik adam, ilk resmi maçına da Trabzonspor karşısında çıkıyor. Kanarya, ligde son oynadığı Gençlerbirliği müsabakasında saha kenarında Zeki Murat Göle yer almıştı.

FENERBAHÇE İLE TRABZONSPOR ARASINDA 138. RANDEVU

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 51 yıllık rekabette iki ekip bugüne kadar 137 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe, 54 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Trabzonspor da 44 maçta gülen taraf oldu. 39 mücadele ise eşitlikle tamamlandı. Bu maçlarda Kanarya 180 gol atarken, Karadeniz ekibi ise 157 golle karşılık verdi.

