CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Zeki Murat Göle: Herkese nasip olmaz

Zeki Murat Göle: Herkese nasip olmaz

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu Zeki Murat Göle, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 21:41
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Zeki Murat Göle: Herkese nasip olmaz

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu Zeki Murat Göle, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ZEKİ MURAT GÖLE'NİN AÇIKLAMALARI

"Oyuncularımızı tebrik etmek lazım. Yoğun bir tempoda buraya geldik. 3 günde 1 maç oynuyoruz uzun zamandır. Çok kısa esler verdik. Benfica maçından sonra uzun bir yolculukla Ankara'ya geldik. Buna rağmen ilk yarı oynadığımız futbol, oyunu istediğimiz yöne taşımaları, mücadeleleri mükemmeldi. İkinci yarı gece gündüz gibi oldu. Biraz daha takım düştü, mücadele gücü düştü ama oyunu tutmayı bildik. Bu galibiyetten ötürü takımımı kutluyorum."

"HERKESE NASİP OLMAZ"

"Çok uzun süredir kulüpte profesyoneliz. Her koşula hazır olmaya çalışıyoruz. Mücadele etmeye çalışıyoruz. Futbolda olabiliyor böyle durumlar. Birilerinin sorumluluk alması gerekiyor. O da bize nasip oluyor. Benim için çok büyük bir şey Fenerbahçe'de bu görevi üstlenebilmek. Herkese nasip olmaz. 3 kere oldu. Yaklaşık 19 senedir kulüpte çalışıyorum. A Takım'da 3 kere böyle bir durum denk geldi. Kolay bir şey değil. Bu dönemler hep sancılı oluyor. Bunları en iyi şekilde atlatıp devam etmek gerekiyor. En iyi şekilde yaptığımızı, önümüzün açık olduğunu düşünüyorum."

Trabzonspor - Samsunspor | CANLI
Alanyaspor-Beşiktaş | CANLI
DİĞER
Sandık kayboluyor, Saadet Konağı'nda ortalık karışıyor...
ŞİÖ'nün şeref konuğu Başkan Erdoğan! Şi Çinping kapıda karşıladı... Lukaşenko ve Modi ile selamlaştı
G.Saray'da ayrılık açıklandı!
Cuesta ardından F.Bahçeli isme yöneldiler! İşte o teklif
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Selçuk Şahin'den Galatasaray maçı yorumu! Selçuk Şahin'den Galatasaray maçı yorumu! 22:06
Fırtına'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi Fırtına'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi 22:02
"Ligin iyi takımlarından birine karşı oynadık" "Ligin iyi takımlarından birine karşı oynadık" 21:59
Çağdaş Atan: İyi bir takımım var ama... Çağdaş Atan: İyi bir takımım var ama... 21:57
Borussia Dortmund'dan evinde net galibiyet! Borussia Dortmund'dan evinde net galibiyet! 21:52
Zeki Murat Göle: Herkese nasip olmaz Zeki Murat Göle: Herkese nasip olmaz 21:40
Daha Eski
"Dinlenmeye gelmedim" "Dinlenmeye gelmedim" 21:32
Juventus tek attı 3 aldı! Juventus tek attı 3 aldı! 21:29
"Her hocadan bir şeyler öğreniyoruz" "Her hocadan bir şeyler öğreniyoruz" 21:24
Pendik evinde Sivas'a şans tanımadı Pendik evinde Sivas'a şans tanımadı 21:13
Fatih Tekke: Bunun için son 10 yılımı verdim Fatih Tekke: Bunun için son 10 yılımı verdim 21:10
G.Saray'da ayrılık açıklandı! G.Saray'da ayrılık açıklandı! 21:05