Zeki Murat Göle: Herkese nasip olmaz

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu Zeki Murat Göle, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ZEKİ MURAT GÖLE'NİN AÇIKLAMALARI

"Oyuncularımızı tebrik etmek lazım. Yoğun bir tempoda buraya geldik. 3 günde 1 maç oynuyoruz uzun zamandır. Çok kısa esler verdik. Benfica maçından sonra uzun bir yolculukla Ankara'ya geldik. Buna rağmen ilk yarı oynadığımız futbol, oyunu istediğimiz yöne taşımaları, mücadeleleri mükemmeldi. İkinci yarı gece gündüz gibi oldu. Biraz daha takım düştü, mücadele gücü düştü ama oyunu tutmayı bildik. Bu galibiyetten ötürü takımımı kutluyorum."

"HERKESE NASİP OLMAZ"

"Çok uzun süredir kulüpte profesyoneliz. Her koşula hazır olmaya çalışıyoruz. Mücadele etmeye çalışıyoruz. Futbolda olabiliyor böyle durumlar. Birilerinin sorumluluk alması gerekiyor. O da bize nasip oluyor. Benim için çok büyük bir şey Fenerbahçe'de bu görevi üstlenebilmek. Herkese nasip olmaz. 3 kere oldu. Yaklaşık 19 senedir kulüpte çalışıyorum. A Takım'da 3 kere böyle bir durum denk geldi. Kolay bir şey değil. Bu dönemler hep sancılı oluyor. Bunları en iyi şekilde atlatıp devam etmek gerekiyor. En iyi şekilde yaptığımızı, önümüzün açık olduğunu düşünüyorum."