TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Diego Carlos piyangosu!

Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak Diego Carlos ile ilgili sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 14:22 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 14:24
Teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de hareketli gelişmeler devam ediyor. Avrupa'da transfer döneminin son gününde kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, hayal kırıklığı yaratan bir oyuncuyla vedalaşmak üzere.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Aston Villa'dan 11.4 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye katılan Diego Carlos, geçirdiği sakatlıklar sebebiyle kısıtlı süre imkanı bulmuş ve yeni sezonda kadroda düşünülmeyen bir isim haline gelmişti.

Transferin son günlerinde Brezilyalı oyuncu için harekete geçen Serie A ekibi Como, transferde mutlu sona ulaşmaya yakın. Nicolo Schira'nın haberine göre İtalyan kulübü, Carlos'u 2026 yazına kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Como'nun, Fenerbahçe'ye 2.5 milyon euro'luk ödeme yapacağı ve 32 yaşındaki savunmacının maaşının tamamını karşılayacağı ifade edildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye katılan Carlos, sakatlıkları sebebiyle beş maçta görev alabilmişti.

İŞTE O HABER

