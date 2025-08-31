TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Diego Carlos piyangosu!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

Teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de hareketli gelişmeler devam ediyor. Avrupa'da transfer döneminin son gününde kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, hayal kırıklığı yaratan bir oyuncuyla vedalaşmak üzere.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Aston Villa'dan 11.4 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye katılan Diego Carlos, geçirdiği sakatlıklar sebebiyle kısıtlı süre imkanı bulmuş ve yeni sezonda kadroda düşünülmeyen bir isim haline gelmişti.