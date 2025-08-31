TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Diego Carlos piyangosu!

Teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de hareketli gelişmeler devam ediyor. Avrupa'da transfer döneminin son gününde kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, hayal kırıklığı yaratan bir oyuncuyla vedalaşmak üzere.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Aston Villa'dan 11.4 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye katılan Diego Carlos, geçirdiği sakatlıklar sebebiyle kısıtlı süre imkanı bulmuş ve yeni sezonda kadroda düşünülmeyen bir isim haline gelmişti.
Transferin son günlerinde Brezilyalı oyuncu için harekete geçen Serie A ekibi Como, transferde mutlu sona ulaşmaya yakın. Nicolo Schira'nın haberine göre İtalyan kulübü, Carlos'u 2026 yazına kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Como'nun, Fenerbahçe'ye 2.5 milyon euro'luk ödeme yapacağı ve 32 yaşındaki savunmacının maaşının tamamını karşılayacağı ifade edildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye katılan Carlos, sakatlıkları sebebiyle beş maçta görev alabilmişti.