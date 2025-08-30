Veda ettiler

Fenerbahçe'de Skriniar, Jhon Duran, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Levent Mercan, Yusuf Akçiçek, Cenk Tosun, Fred, Oosterwolde, Oğuz Aydın, Amrabat, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Eğribayat, gönderilen teknik direktör Jose Mourinho için veda paylaşımı yaptı.
