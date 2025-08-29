Şu anda takım çalıştırmıyorlar! Fenerbahçe için birbirinden yıldız hoca adayları

Fenerbahçe'de alınan radikal kararla teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son verildi. Sarı-lacivertlilerde Mourinho'nun ayrılığının ardından yerli doğal hoca adayları olarak İsmail Kartal ile Aykut Kocaman'ın ismi ön plana çıktı. Kanarya, 2 teknik adam dışında şimdilerde herhangi bir takımı çalıştırmayan o yıldız isimlere de yönelebilir. İşte o liste...