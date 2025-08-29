CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Şu anda takım çalıştırmıyorlar! Fenerbahçe için birbirinden yıldız hoca adayları

Şu anda takım çalıştırmıyorlar! Fenerbahçe için birbirinden yıldız hoca adayları

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçecek yeni çalıştırıcı çok büyük merak konusu haline geldi. İşte Kanarya'nın başına geçme ihtimali olan şuanda herhangi bir takımı çalıştırmayan yıldız isimler...

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 12:37 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 12:37
Şu anda takım çalıştırmıyorlar! Fenerbahçe için birbirinden yıldız hoca adayları

Fenerbahçe'de alınan radikal kararla teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son verildi. Sarı-lacivertlilerde Mourinho'nun ayrılığının ardından yerli doğal hoca adayları olarak İsmail Kartal ile Aykut Kocaman'ın ismi ön plana çıktı. Kanarya, 2 teknik adam dışında şimdilerde herhangi bir takımı çalıştırmayan o yıldız isimlere de yönelebilir. İşte o liste...

Şu anda takım çalıştırmıyorlar! Fenerbahçe için birbirinden yıldız hoca adayları

EDIN TERZIC

Şu anda takım çalıştırmıyorlar! Fenerbahçe için birbirinden yıldız hoca adayları

ZINEDINE ZIDANE

Şu anda takım çalıştırmıyorlar! Fenerbahçe için birbirinden yıldız hoca adayları

GRAHAM POTTER

Şu anda takım çalıştırmıyorlar! Fenerbahçe için birbirinden yıldız hoca adayları

MASSIMILIANO ALEGRI

Şu anda takım çalıştırmıyorlar! Fenerbahçe için birbirinden yıldız hoca adayları

XAVI HERNANDEZ

Şu anda takım çalıştırmıyorlar! Fenerbahçe için birbirinden yıldız hoca adayları

JOACHIM LÖW

Şu anda takım çalıştırmıyorlar! Fenerbahçe için birbirinden yıldız hoca adayları

MAURICIO POCHETTINO

Şu anda takım çalıştırmıyorlar! Fenerbahçe için birbirinden yıldız hoca adayları

NURİ ŞAHİN

