Şu anda takım çalıştırmıyorlar! Fenerbahçe için birbirinden yıldız hoca adayları

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçecek yeni çalıştırıcı çok büyük merak konusu haline geldi. İşte Kanarya'nın başına geçme ihtimali olan şuanda herhangi bir takımı çalıştırmayan yıldız isimler...
Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 12:37
Fenerbahçe'de alınan radikal kararla teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son verildi. Sarı-lacivertlilerde Mourinho'nun ayrılığının ardından yerli doğal hoca adayları olarak İsmail Kartal ile Aykut Kocaman'ın ismi ön plana çıktı. Kanarya, 2 teknik adam dışında şimdilerde herhangi bir takımı çalıştırmayan o yıldız isimlere de yönelebilir. İşte o liste...
EDIN TERZIC
ZINEDINE ZIDANE
