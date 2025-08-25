TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Diego Carlos kararı!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Oynadığı 5 maçta ise performansı ile taraftarların ve yönetimin gözüne girmeyi başaramayan 32 yaşındaki futbolcu ile ilgili karar çıktı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Kadıköy yönetimi, Diego Carlos için gelecek olan kiralama veya kalıcı satın alma tekliflerini değerlendirme kararı verdi. Fransa'dan Lille'in oyuncu için yaz transfer döneminin başında teklif sunduğu ayrıca vurgulandı.
