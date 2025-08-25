CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Diego Carlos kararı!

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Diego Carlos kararı!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde renklerine bağladığı ve beklediği performansı alamadığı Diego Carlos ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 16:10



TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Diego Carlos kararı!

Fenerbahçe'de Diego Carlos belirsizliği sürüyor. Sarı lacivertlilerin Ocak ayında Aston Villa'dan renklerine bağladığı Brezilyalı stoper, yaşadığı sakatlık sebebiyle geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında 18 maç kaçırmıştı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Diego Carlos kararı!

Oynadığı 5 maçta ise performansı ile taraftarların ve yönetimin gözüne girmeyi başaramayan 32 yaşındaki futbolcu ile ilgili karar çıktı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Diego Carlos kararı!

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Kadıköy yönetimi, Diego Carlos için gelecek olan kiralama veya kalıcı satın alma tekliflerini değerlendirme kararı verdi. Fransa'dan Lille'in oyuncu için yaz transfer döneminin başında teklif sunduğu ayrıca vurgulandı.

