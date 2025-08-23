CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe 3-1 Kocaelispor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor'u ağırladı. Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan sarı-lacivertliler, yeni sezonun ilk galibiyetini aldı. İşte maçın detayları...

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 23:24 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 23:25
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u sahasında 3-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren goller 5. dakikada Milan Skriniar, 51. dakikada Archie Brown ve 66. dakikada Anderson Talisca'dan geldi. Kocaelispor'un tek golünü ise 22. dakikada Bruno Petkovic kaydetti.

F.Bahçe'nin golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon Devamını Oku BUNU DA OKU

YENİ SEZONUN İLK GALİBİYETİ KADIKÖY'DE GELDİ!

Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Corendon Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maç, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde sarı-lacivertlilerin Feyenoord ile oynadığı maçlar öncesi ertelenmişti. Fenerbahçe, ligin 2. haftasında Göztepe ile oynadığı maçtan ise 0-0 beraberlikle ayrılmıştı. Kocaelispor karşılaşmasıyla birlikte Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonundaki ilk 3 puanını kazandı.

16 YIL SONRA İLK GOL PETKOVIC'TEN

Trendyol Süper Lig'e bu sezon 16 yıl aradan sonra geri dönen Kocaelispor'un ligdeki ilk golünü Fenerbahçe karşısında Bruno Petkovic kaydetti. Ancak Hırvat futbolcunun golü yeterli olmadı ve Kocaelispor ligdeki 3. maçında da puanla tanışamadı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak; Kocaelispor ise sahasında Zecorner Kayserispor'u ağırlayacak.

