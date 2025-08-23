Fenerbahçe 3-1 Kocaelispor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u sahasında 3-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren goller 5. dakikada Milan Skriniar, 51. dakikada Archie Brown ve 66. dakikada Anderson Talisca'dan geldi. Kocaelispor'un tek golünü ise 22. dakikada Bruno Petkovic kaydetti.

YENİ SEZONUN İLK GALİBİYETİ KADIKÖY'DE GELDİ!

Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Corendon Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maç, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde sarı-lacivertlilerin Feyenoord ile oynadığı maçlar öncesi ertelenmişti. Fenerbahçe, ligin 2. haftasında Göztepe ile oynadığı maçtan ise 0-0 beraberlikle ayrılmıştı. Kocaelispor karşılaşmasıyla birlikte Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonundaki ilk 3 puanını kazandı.

16 YIL SONRA İLK GOL PETKOVIC'TEN

Trendyol Süper Lig'e bu sezon 16 yıl aradan sonra geri dönen Kocaelispor'un ligdeki ilk golünü Fenerbahçe karşısında Bruno Petkovic kaydetti. Ancak Hırvat futbolcunun golü yeterli olmadı ve Kocaelispor ligdeki 3. maçında da puanla tanışamadı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak; Kocaelispor ise sahasında Zecorner Kayserispor'u ağırlayacak.