Edson Alverez çıkarması

Orta saha arayışlarına devam eden Fenerbahçe'nin gündemine Premier Lig'den yeni bir isim geldi. O isim; West Ham United'ın Meksikalı önlibero Edson Alvarez... Teknik direktör Jose Mourinho'nun onay verdiği 27 yaşındaki oyuncu için İngiltere'ye çıkarma yapan sarı-lacivertli yetkililer, Ada temsilcisiyle masaya oturdu. West Ham'ın göndermek istediği oyuncu için görüşmeleri futbol direktörü Devin Özek yürütüyor. Ancak İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; Fenerbahçe bu transferde yalnız değil. İki sezon önce Ajax'tan 38 milyon euroya transfer edilen oyuncu için Hollanda ekibinin de devrede olduğu belirtildi. Ada medyası; Monaco'nun da oyuncuya ilgisinin olduğunu duyurdu. Fenerbahçe ise; Meksikalı ön liberoyu, daha fazla maaş teklifi ve Mourinho faktörüyle ikna etmeye çalışıyor. Alverez, teklifleri değerlendiriyor.

POTTER İLE KAVGA ETTİ

West Ham United teknik direktörü Potter ile sorunlar yaşayan Alvarez, kulübün sezon öncesi kampına dahil edilmemişti. Potter, oyuncuyu takımda görmek istemiyor.