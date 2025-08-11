CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Feyenoord karşısında tur arayacak

Fenerbahçe Feyenoord karşısında tur arayacak

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Hollanda'nın Feyenoord ekibini konuk edecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 09:24
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Feyenoord karşısında tur arayacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle sahasında karşılaşacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs'ın yöneteceği 90 dakikada Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Hollanda'da oynanan ilk maçı 90+1. dakikada yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, tek farklı kazanması durumunda mücadeleyi uzatmaya götürecek. 2 ya da daha farklı galibiyetlerde ise Fenerbahçe tur atlayacak. Beraberlik ve mağlubiyet durumunda Feyenoord turu geçen taraf olacak. Eşleşmede rakibine üstünlük kuran takım, play-off turunda Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

- TALİSCA DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Feyenoord müsabakasıyla sahalara dönüyor.

Sakatlığı sebebiyle sarı-lacivertli ekibin Portekiz kampında yer almayan, Feyenoord ile deplasmanda oynanan müsabakada da kadroya alınmayan Brezilyalı oyuncu, yarınki maçta formasına kavuşuyor.

İlk maçta kadroya alınmayan bir diğer isim İsmail Yüksek de maç kadrosunda olacak.

- KADRODA DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, rövanş müsabakasında kadroda değişikliğe gitmeyi planlıyor.

Hollanda'daki müsabakaya kulübede başlayan Jhon Duran ve Nelson Semedo'ya ilk 11'de şans vermeyi planlayan Portekizli çalıştırıcı, Feyenoord karşısında sahaya çift forvet sürebilir.

- FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almıyor.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

F.Bahçe'den transferde büyük sürpriz!
Mou'dan o transfere veto!
DİĞER
Fenerbahçe'de iki yıldız takıma dönüyor! Feyenoord maçı öncesi çifte müjde...
Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masaya hangi konular yatırılacak? Terörsüz Türkiye, Azerbaycan-Ermenistan anlaşması...
G.Saray'da Barış'ın yerine gelecek isim...
İşte Walker-Peters transferinin iptal olma nedeni!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Osimhen müjdesi! G.Saray'a Osimhen müjdesi! 09:14
İşte Walker-Peters transferinin iptal olma nedeni! İşte Walker-Peters transferinin iptal olma nedeni! 09:09
Bugünkü maçlar 11 Ağustos Pazartesi 2025 Bugünkü maçlar 11 Ağustos Pazartesi 2025 06:54
G.Saray ayrılığı açıkladı! G.Saray ayrılığı açıkladı! 01:10
G.Saray ayrılığı açıkladı! G.Saray ayrılığı açıkladı! 00:55
Bodrum'da puanlar paylaşıldı! Bodrum'da puanlar paylaşıldı! 00:30
Daha Eski
Vanspor'dan müthiş dönüş! Vanspor'dan müthiş dönüş! 00:30
Çorum FK'dan güzel açılış! Çorum FK'dan güzel açılış! 00:30
Bodrum'da puanlar paylaşıldı! Bodrum'da puanlar paylaşıldı! 00:30
Vanspor'dan müthiş dönüş! Vanspor'dan müthiş dönüş! 00:29
Çorum FK'dan güzel açılış! Çorum FK'dan güzel açılış! 00:27
F.Bahçe'de flaş gelişme! Zinchenko... F.Bahçe'de flaş gelişme! Zinchenko... 00:24