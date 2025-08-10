Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Jankovic sonrası bir bomba daha

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: HNK Rijeka forması giyen Niko Jankovic transferi için Hırvat ekibiyle anlaşma sağlayan Fenerbahçe, transferde durmak bilmiyor. Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcunun ardından orta sahaya bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Feyenoord ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde atağa kalktı.
Şu ana kadar yaz transfer döneminde 5 ismi takıma kazandıran ve Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu da renklerine bağlamaya hazırlanan sarı-lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi.
Kanarya, Hırvat ekibi HNK Rijeka'da forma giyen 23 yaşındaki 10 numara Niko Jankovic'in transferini bitiriyor.
A Spor muhabiri Erdem Akbaş, Sabah Sporu programında yaptığı açıklamada, "Niko Jankovic, Fenerbahçe'nin orta transferi için planladığı iki isimden bir tanesi. Sarı-lacivertli ekip, Jankovic transferinin yanı sıra orta sahaya bir transfer daha yapacak." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertlilerin diğer orta saha transferini Feyenoord maçından sonra bitirmesi bekleniyor.