Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Jankovic sonrası bir bomba daha

A Spor muhabiri Erdem Akbaş, Sabah Sporu programında yaptığı açıklamada, "Niko Jankovic, Fenerbahçe'nin orta transferi için planladığı iki isimden bir tanesi. Sarı-lacivertli ekip, Jankovic transferinin yanı sıra orta sahaya bir transfer daha yapacak." ifadelerini kullandı.