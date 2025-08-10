CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Jankovic sonrası bir bomba daha

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Jankovic sonrası bir bomba daha

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: HNK Rijeka forması giyen Niko Jankovic transferi için Hırvat ekibiyle anlaşma sağlayan Fenerbahçe, transferde durmak bilmiyor. Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcunun ardından orta sahaya bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 13:04
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Jankovic sonrası bir bomba daha

Feyenoord ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde atağa kalktı.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Jankovic sonrası bir bomba daha

Şu ana kadar yaz transfer döneminde 5 ismi takıma kazandıran ve Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu da renklerine bağlamaya hazırlanan sarı-lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Jankovic sonrası bir bomba daha

Kanarya, Hırvat ekibi HNK Rijeka'da forma giyen 23 yaşındaki 10 numara Niko Jankovic'in transferini bitiriyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Jankovic sonrası bir bomba daha

Yönetim, Jankovic transferi için HNK Rijeka ile 5.6 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %10 pay karşılığı anlaşma sağladı.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Jankovic sonrası bir bomba daha

Hırvat futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelip resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Jankovic sonrası bir bomba daha

Fenerbahçe, Niko Jankovic takviyesi sonrası orta sahaya bir transfer daha yapacak.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Jankovic sonrası bir bomba daha

A Spor muhabiri Erdem Akbaş, Sabah Sporu programında yaptığı açıklamada, "Niko Jankovic, Fenerbahçe'nin orta transferi için planladığı iki isimden bir tanesi. Sarı-lacivertli ekip, Jankovic transferinin yanı sıra orta sahaya bir transfer daha yapacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Jankovic sonrası bir bomba daha

Sarı-lacivertlilerin diğer orta saha transferini Feyenoord maçından sonra bitirmesi bekleniyor.

Boey’den G.Saray'a transfer yanıtı!
F.Bahçe'den transferde büyük sürpriz!
DİĞER
Fenerbahçe'nin gözü kulağı Kerem Aktürkoğlu'nda! Eski dost işi çözecek...
Terörsüz Türkiye süreci ne zaman selamete erecek? Bahçeli o tarihi işaret etti: PKK'nın silah yakması için ne dedi?
G.Saray'a 1.91'lik stoper! Transferi böyle duyurdular
F.Bahçe'nin yıldızına astronomik teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta St. Patrick's mesaisi Beşiktaş'ta St. Patrick's mesaisi 13:44
Inigo Martinez Al Nassr'da! Inigo Martinez Al Nassr'da! 13:07
F.Bahçe'den Jankovic sonrası bir bomba daha! F.Bahçe'den Jankovic sonrası bir bomba daha! 13:04
Boey’den G.Saray'a transfer yanıtı! Boey’den G.Saray'a transfer yanıtı! 12:38
Masuaku'nun yeni takımı belli oldu Masuaku'nun yeni takımı belli oldu 12:32
F.Bahçe'nin yıldızına astronomik teklif! F.Bahçe'nin yıldızına astronomik teklif! 12:13
Daha Eski
Romulo transferinde sona gelindi Romulo transferinde sona gelindi 11:50
F.Bahçe Kerem transferinde son aşamada! F.Bahçe Kerem transferinde son aşamada! 11:47
Fırtına evinde Kocaelispor'u ağırlayacak Fırtına evinde Kocaelispor'u ağırlayacak 11:27
G.Saray'a 1.91'lik stoper! Transferi böyle duyurdular G.Saray'a 1.91'lik stoper! Transferi böyle duyurdular 10:43
Barcelona-Como maçı saat kaçta? Barcelona-Como maçı saat kaçta? 10:17
Leroy Sane'den tepki! Leroy Sane'den tepki! 10:10