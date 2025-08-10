FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi 3 değişiklik!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

De Kuip'teki maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca da tam olarak hazır hale geldi.

Brezilyalı yıldızın hazırlık döneminin yıldızı olan ancak Feyenoord önünde bekleneni veremeyen Szymanski'nin yerine görev yapacağı öğrenildi.