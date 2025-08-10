CANLI SKOR ANA SAYFA
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi 3 değişiklik!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi 3 değişiklik!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme rövanş maçında Kadıköy'de Feyenoord'u konuk edecek. Devler Ligi'ne devam etmek için kritik sınava çıkacak olan sarı lacivertlilerde ilk 11 netleşmeye başladı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun takımda 3 değişiklik yapmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 09:05
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan Feyenoord maaçı öncesi 3 dokunuş!

Salı günü Kadıköy'de Feyenoord önünde çok kritik bir rövanş maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de ilk 11 netleşiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan Feyenoord maaçı öncesi 3 dokunuş!

3 İSİM KULÜBEYE

Teknik direktör Jose Mourinho'nun takımda 3 değişiklik yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan Feyenoord maaçı öncesi 3 dokunuş!

Yine maça 3'lü sistemle başlamayı planlayan Mourinho'nun sağ kanatta Oğuz Aydın'ın yerine yeni transfer Nelson Semedo'yu oynatmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan Feyenoord maaçı öncesi 3 dokunuş!

De Kuip'teki maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca da tam olarak hazır hale geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan Feyenoord maaçı öncesi 3 dokunuş!

Brezilyalı yıldızın hazırlık döneminin yıldızı olan ancak Feyenoord önünde bekleneni veremeyen Szymanski'nin yerine görev yapacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan Feyenoord maaçı öncesi 3 dokunuş!

Bir diğer yeni transfer Jhon Duran da çok büyük ihtimalle 11'deki yerini alacak.

