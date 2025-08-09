CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den sağ kanada ekonomik formül! Gizli hedef Kosovalı yıldız

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den sağ kanada ekonomik formül! Gizli hedef Kosovalı yıldız

Fenerbahçe, sağ kanat bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Asensio transferinde yüksek maliyet sebebiyle mutlu sona ulaşamayan sarı-lacivertlilerin, bu doğrultuda gündemine Lille'de forma giyen Edon Zhegrova'yı aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den sağ kanada ekonomik formül! Gizli hedef Kosovalı yıldız

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kanat hattına yıldız bir takviye istemesi üzerine Sarı-Lacivertliler rotasını Fransa'ya çevirdi. Asensio'nun yüksek maliyeti nedeniyle geri planda kalmasının ardından yönetim, daha genç ve potansiyelli bir oyuncuya yönelmeye karar verdi. Bu doğrultuda gündeme gelen isim ise Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Edon Zhegrova oldu.


TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den sağ kanada ekonomik formül! Gizli hedef Kosovalı yıldız

Kosovalı futbolcunun Fransız kulübünden ayrılmak istediği bilinirken, Fenerbahçe'nin de oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi. Lille'in 26 yaşındaki yıldız için 15 ila 20 milyon Euro arasında bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor. Öte yandan Zhegrova'nın yıllık 6 milyon Euro maaş talep ettiği ifade edildi.


TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den sağ kanada ekonomik formül! Gizli hedef Kosovalı yıldız

Kerem Aktürkoğlu'nun imzasının ardından sağ kanada hızlı bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, temaslarını hızlandıracak. Takvim'de yer alan habere göre güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan Zhegrova'nın Lille ile sözleşmesi 2026 yazında sona erecek. Geçtiğimiz sezon Fransız ekibinde 21 karşılaşmada görev yapan başarılı oyuncu, 8 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı

SON DAKİKA
