Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dusan Tadic Al Wahda'ya transfer oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dusan Tadic Al Wahda'ya transfer oldu

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Sırp futbolcu Dusan Tadic, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wahda ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 16:44
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dusan Tadic Al Wahda'ya transfer oldu

Son iki sezondur formasını giydiği Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Dusan Tadic'in yeni takımı belli oldu.

Adı Atletico Madrid ve Kızılyıldız gibi takımlarla da anılan Sırp yıldız, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wahda ile sözleşme imzaladı.

Tadic, sarı-lacivertli formayla iki sezonda çıktığı 99 maçta 29 gol ve 35 asistlik bir performans sergiledi.

