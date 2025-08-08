Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dusan Tadic Al Wahda'ya transfer oldu

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Son iki sezondur formasını giydiği Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Dusan Tadic'in yeni takımı belli oldu.

Adı Atletico Madrid ve Kızılyıldız gibi takımlarla da anılan Sırp yıldız, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wahda ile sözleşme imzaladı.

Tadic, sarı-lacivertli formayla iki sezonda çıktığı 99 maçta 29 gol ve 35 asistlik bir performans sergiledi.