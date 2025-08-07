CANLI SKOR ANA SAYFA
Ömer Üründül'den dikkat çeken yorum: Fenerbahçe'nin en iyi transferi...

Ömer Üründül'den dikkat çeken yorum: Fenerbahçe'nin en iyi transferi...

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı Ömer Üründül değerlendirdi. Üründül, sarı-lacivertli ekibin yıldız oyuncusu hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. İşte Üründül'ün değerlendirmeleri… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 10:43
Ömer Üründül'den dikkat çeken yorum: Fenerbahçe'nin en iyi transferi...

Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül, köşe yazısında Feyenoord ile Fenerbahçe arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçını değerlendirdi.

Ömer Üründül'den dikkat çeken yorum: Fenerbahçe'nin en iyi transferi...

Sarı-lacivertliler açısından öne çıkan isimleri ve performansları yorumlayan Üründül, özellikle Fred ve Semedo hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ömer Üründül'den dikkat çeken yorum: Fenerbahçe'nin en iyi transferi...

Üründül, uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönen Oosterwolde'yi özel olarak övdü: "Oosterwolde'yi takdir etmek istiyorum. Ağır bir sakatlık geçirip bir sene futboldan uzak kaldıktan sonra sezon başında gösterdiği bu fiziksel performans gerçekten önemli."

Ömer Üründül'den dikkat çeken yorum: Fenerbahçe'nin en iyi transferi...

Savunmadaki performansıyla öne çıkan Skriniar için de olumlu görüş bildiren Üründül, orta sahadaki deneyimli isim Fred hakkında ise çarpıcı bir yorum yaptı: "Skriniar iyi oynadı. Ancak bir önemli konu var… Fred artık kesinlikle çok önemli oyuncu kimliğinde değil."

Ömer Üründül'den dikkat çeken yorum: Fenerbahçe'nin en iyi transferi...

Öte yandan, yeni transferlerden Oğuz Aydın'ın kötü bir performans sergilediğini belirten Üründül, "Oğuz Aydın dün gece çok kötü oynadı. Herhalde bunun nedenini kendi biliyordur." sözleriyle eleştiride bulundu.

Ömer Üründül'den dikkat çeken yorum: Fenerbahçe'nin en iyi transferi...

Santrfor bölgesine transfer edilen Jhon Duran'ın da henüz zamana ihtiyacı olduğunu vurgulayan deneyimli yorumcu, santrfor pozisyonunun uyum süreci açısından en zor görev olduğunu ifade etti.

Ömer Üründül'den dikkat çeken yorum: Fenerbahçe'nin en iyi transferi...

Üründül, yazısının sonunda ise Fenerbahçe'nin yaptığı en iyi transferin kim olduğunu da açıkladı: "Bana göre iddia ediyorum, Fenerbahçe'nin en iyi transferi Semedo'dur."

