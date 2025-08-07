Ömer Üründül'den dikkat çeken yorum: Fenerbahçe'nin en iyi transferi...

Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül, köşe yazısında Feyenoord ile Fenerbahçe arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçını değerlendirdi.
Sarı-lacivertliler açısından öne çıkan isimleri ve performansları yorumlayan Üründül, özellikle Fred ve Semedo hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Üründül, uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönen Oosterwolde'yi özel olarak övdü: "Oosterwolde'yi takdir etmek istiyorum. Ağır bir sakatlık geçirip bir sene futboldan uzak kaldıktan sonra sezon başında gösterdiği bu fiziksel performans gerçekten önemli."
Savunmadaki performansıyla öne çıkan Skriniar için de olumlu görüş bildiren Üründül, orta sahadaki deneyimli isim Fred hakkında ise çarpıcı bir yorum yaptı: "Skriniar iyi oynadı. Ancak bir önemli konu var… Fred artık kesinlikle çok önemli oyuncu kimliğinde değil."
Öte yandan, yeni transferlerden Oğuz Aydın'ın kötü bir performans sergilediğini belirten Üründül, "Oğuz Aydın dün gece çok kötü oynadı. Herhalde bunun nedenini kendi biliyordur." sözleriyle eleştiride bulundu.
Santrfor bölgesine transfer edilen Jhon Duran'ın da henüz zamana ihtiyacı olduğunu vurgulayan deneyimli yorumcu, santrfor pozisyonunun uyum süreci açısından en zor görev olduğunu ifade etti.
