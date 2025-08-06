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Haberler Fenerbahçe Feyenoord - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? F.Bahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

Feyenoord - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? F.Bahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord ile mücadele edecek. Feyenoord'u eleyerek Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, ilk maçta galibiyet alarak rövanşa avantajlı çıkmak istiyor. Taraftarın gözünün yeni transferlerde olacağı karşılaşmanın saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Feyenoord- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 13:58
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Feyenoord - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? F.Bahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

Feyenoord - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşı karşıya geliyor. Rotterdam'ın ünlü De Kuip Stadyumu'nda oynanacak ilk maç, sarı-lacivertliler için büyük öneme sahip. Jose Mourinho'nun liderliğinde hazırlık kampını başarıyla tamamlayan Fenerbahçe'nin yeni transferlerinin performansı da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yönetiminde oynanacak maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'lerini sizler için derledik.

FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Feyenoord-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Hollanda'nın Rotterdam şehrindeki De Kuip Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi ise İsveçli Glenn Nyberg olacak.

FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Feyenoord: Bijlow, Read, Watanabe, Nieuwkoop, Bos, Hwang, Timber, Borges, Steijn, Diarra, Tengstedt.

Fenerbahçe: İrfan Can, Nelson, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, İrfan Can, Szymanski, Oğuz, Duran.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir kadroyla giriyor. Jose Mourinho'nun yönetiminde Jhon Duran, Archie Brown, Nelson Semedo ve Milan Skriniar gibi yıldız isimler kadroya katıldı. İsmail Yüksek'in sakatlıktan dönmesiyle orta saha güçlenirken, Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri'nin hücumda kilit rol oynaması bekleniyor. Ancak Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao, UEFA listesinde yer almıyor. Feyenoord'da ise Igor Paixao'nun Marsilya'ya transferi sonrası hücum hattında Ayase Ueda ve Gaoussou Diarra ön planda.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

İki ayaklı eşleşmenin rövanş maçı, 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 20.00'de İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe, Kadıköy'deki taraftar desteğiyle turu geçmeyi hedefliyor. İlk maçta avantajlı skor almak isteyen sarı-lacivertliler, rövanş öncesi moral depolama hedefiyle sahaya çıkacak.

PLAY-OFF RAKİPLERİ

Fenerbahçe, Feyenoord'u elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek ve Benfica-Nice ya da Club Brugge-Salzburg/Brann eşleşmelerinden gelen takımla karşılaşacak. Ancak sarı-lacivertliler elenirse, Avrupa serüveni sona ermeyecek; UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına doğrudan katılacak. Feyenoord için de benzer bir durum geçerli; elenmeleri halinde Avrupa Ligi'nde yollarına devam edecekler.

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