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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Benfica'dan flaş bir transfer daha! Anlaşma tamam

Fenerbahçe'ye Benfica'dan flaş bir transfer daha! Anlaşma tamam

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak aradığı ön liberoyu Portekiz ekibi Benfica'da bulduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 06:50
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Fenerbahçe'ye Benfica'dan flaş bir transfer daha! Anlaşma tamam

Jose Mourinho'nun talimatı sonrasında orta sahaya takviye yapmak için iki aydır çalışmalarını sürdüren ve birçok isimle görüşen Fenerbahçe, son olarak Florentino da karar kıldı.

Fenerbahçe'ye Benfica'dan flaş bir transfer daha! Anlaşma tamam

Kerem Aktürkoğlu için yapılan görüşmelerde Angola asıllı Portekizli oyuncunun da durumu soruldu. 'Satabiliriz' yanıtı alınınca pazarlıklar başladı ve taraflar kısa süre içinde büyük oranda anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe'ye Benfica'dan flaş bir transfer daha! Anlaşma tamam

OPSİYONLU KİRALIK

Sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek olan 25 yaşındaki oyuncu, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanacak.

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Fenerbahçe'ye Benfica'dan flaş bir transfer daha! Anlaşma tamam

Satın alma opsiyonu 25 milyon euro olacak. Kiralama bedeli olarak da Benfica'ya 5 milyon euro civarında bir ödeme yapılacak.

Fenerbahçe'ye Benfica'dan flaş bir transfer daha! Anlaşma tamam

Florentino'nun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi ve kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor. Florentino'nun Sözleşme 1+4 yıllık olacak.

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