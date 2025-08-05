Fenerbahçe'ye Benfica'dan flaş bir transfer daha! Anlaşma tamam

JoseMourinho'nun talimatı sonrasında orta sahaya takviye yapmak için iki aydır çalışmalarını sürdüren ve birçok isimle görüşen Fenerbahçe, son olarak Florentino da karar kıldı.
Kerem Aktürkoğlu için yapılan görüşmelerde Angola asıllı Portekizli oyuncunun da durumu soruldu. 'Satabiliriz' yanıtı alınınca pazarlıklar başladı ve taraflar kısa süre içinde büyük oranda anlaşma sağlandı.
OPSİYONLU KİRALIK
Sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek olan 25 yaşındaki oyuncu, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanacak.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.