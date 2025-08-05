Durmak yok çalışmaya devam

Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Feyenoord maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenmanda karşılaşmanın taktik çalışması üzerinde duruldu. Portekizli teknik adam, idmanda sık sık oyuncularına uyarılarda bulundu.
Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Feyenoord maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenmanda karşılaşmanın taktik çalışması üzerinde duruldu. Portekizli teknik adam, idmanda sık sık oyuncularına uyarılarda bulundu.