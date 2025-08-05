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Haberler Fenerbahçe Durmak yok çalışmaya devam

Durmak yok çalışmaya devam

Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Feyenoord maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenmanda karşılaşmanın taktik çalışması üzerinde duruldu. Portekizli teknik adam, idmanda sık sık oyuncularına uyarılarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 06:50
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Durmak yok çalışmaya devam
Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Feyenoord maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenmanda karşılaşmanın taktik çalışması üzerinde duruldu. Portekizli teknik adam, idmanda sık sık oyuncularına uyarılarda bulundu.
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