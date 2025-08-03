TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Rodrygo atağı! Dünya devleriyle yarışıyor

Ancak Sarı-Lacivertliler'in, yıldız futbolcuyu ikna etmek için yoğun çaba harcadığı ve oyuncuyla anlaşma sağlandıktan sonra İspanyol kulübü Real Madrid ile resmi görüşmelere başlayacağı gelen bilgiler arasında.
KRİTİK MAÇLARA DAMGA VURDU
Rodrygo, Real Madrid formasıyla bugüne kadar 270 karşılaşmaya çıktı ve bu süreçte 68 gol, 51 asistle önemli bir skor katkısı sağladı.
Genç yaşına rağmen Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da birçok kritik maça damga vuran Sambacı, kariyerinin en önemli kararını vermek üzere.
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