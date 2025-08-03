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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Rodrygo atağı! Dünya devleriyle yarışıyor

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Rodrygo atağı! Dünya devleriyle yarışıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızı Rodrygo'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti. Al-Nassr, Arsenal ve Manchester City gibi dev kulüplerin de ilgilendiği bu transferde, Jose Mourinho faktörü sarı-lacivertlilerin en büyük avantajı olabilir. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Rodrygo atağı! Dünya devleriyle yarışıyor

Avrupa futbolunda büyük yankı uyandıracak bir transfer gelişmesi gündeme geldi...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Rodrygo atağı! Dünya devleriyle yarışıyor

Takvim'de yer alan habere göre Süper Lig devi Fenerbahçe'nin, Real Madrid'in yıldız oyuncusu Rodrygo'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçtiği ileri sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Rodrygo atağı! Dünya devleriyle yarışıyor

90 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Brezilyalı kanat oyuncusu, Al-Nassr; Arsenal ve Manchester City gibi dev kulüplerin de radarında.

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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Rodrygo atağı! Dünya devleriyle yarışıyor

Ancak Sarı-Lacivertliler'in, yıldız futbolcuyu ikna etmek için yoğun çaba harcadığı ve oyuncuyla anlaşma sağlandıktan sonra İspanyol kulübü Real Madrid ile resmi görüşmelere başlayacağı gelen bilgiler arasında.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Rodrygo atağı! Dünya devleriyle yarışıyor

KRİTİK MAÇLARA DAMGA VURDU

Rodrygo, Real Madrid formasıyla bugüne kadar 270 karşılaşmaya çıktı ve bu süreçte 68 gol, 51 asistle önemli bir skor katkısı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Rodrygo atağı! Dünya devleriyle yarışıyor

Genç yaşına rağmen Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da birçok kritik maça damga vuran Sambacı, kariyerinin en önemli kararını vermek üzere.

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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Rodrygo atağı! Dünya devleriyle yarışıyor

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Rodrygo'nun Real Madrid'den ayrılma sürecinde nihai kararın kendisine ait olduğu ve kulübün de bu karara saygı göstereceği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Rodrygo atağı! Dünya devleriyle yarışıyor

Öte yandan yıldız futbolcunun son seçeneğinin Fener'in hocası Jose Mourinho faktörü olabileceği öne sürüldü.

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