TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Rodrygo atağı! Dünya devleriyle yarışıyor

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Ancak Sarı-Lacivertliler'in, yıldız futbolcuyu ikna etmek için yoğun çaba harcadığı ve oyuncuyla anlaşma sağlandıktan sonra İspanyol kulübü Real Madrid ile resmi görüşmelere başlayacağı gelen bilgiler arasında.

KRİTİK MAÇLARA DAMGA VURDU Rodrygo, Real Madrid formasıyla bugüne kadar 270 karşılaşmaya çıktı ve bu süreçte 68 gol, 51 asistle önemli bir skor katkısı sağladı.