Fenerbahçe'de Brahim Diaz gelişmesi! Transfer kararı...

Fenerbahçe'de adı gündeme gelen ve taraftarlarda büyük heyecan uyandıran Brahim Diaz, transferde kararını verdi. Faslı yıldız için ayrıca sürpriz bir takımın devreye girdiği ve kiralama teklifi sunmak üzere hazırlandığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun hızlı kanat talebi doğrultusunda Real Madrid'in Faslı yıldızı Brahim Diaz'ı gündemine aldı.
Sarı lacivertli yönetim, satın alma opsiyonlu kiralama formülü ile transferi planlanan 26 yaşındaki oyuncu için Real Madrid ile masaya oturulmuştu ki dünyaca ünlü İtalyan gazeteci beklenmedik gelişmeyi duyurdu.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Diaz, İspanyol devi ile sözleşmesini uzatmak üzere koşulları kabul etti ve iş imzaya kaldı.
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Öte yandan geçtiğimiz günlerde Arda Güler'in Faslı yıldıza eski takımını anlattığı iddia edilmişti. Arda'nın Diaz'a "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Taraftarı harika. Seni sahiplenirler. Hayatında görmediğin ilgiyi sevgiyi görürsün" dediği belirtildi.
İspanyol basınında ortaya atılan bir diğer iddia ise Diaz'ın Portekiz'den de bir talibi olduğu yönünde.
CNN Portekiz'in haberine göre, Kadıköy temsilcisinin ardından Benfica da yıldız kanat oyuncusunun transferi için devreye girdi.
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