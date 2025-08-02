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Haberler Fenerbahçe Çıkmamıza ramak kaldı

Çıkmamıza ramak kaldı

Ali Koç: “Bankalar Birliği’nden çıkmamıza da ramak kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli destekleriyle, elimizdeki gayrimenkul projeleriyle bu anlaşmadan çok kısa sürede çıkacağız”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
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Çıkmamıza ramak kaldı

Fenerbahçe, Chobani ile imzalanan stadyum ve forma sponsorlu sözleşmesi özelinde gala düzenledi. Organizasyonda konuşan Başkan Ali Koç, taraftarlara ve camiaya müjdeyi verdi. Ali Koç, şunları söyledi: "Bu anlaşmayı kırdırıp aynen 2014'te olduğu gibi anlaşmadan hemen yarın çıkabilirdik. Ama biz bizden sonraki yönetimlerin bu meblağı kullanabilmeleri için biz her sene bu bedeli alacağız. Yani bunu kırdırmayacağız geçen anlaşmada olduğu gibi.

TAKIM DEĞERİNİ ARTIRDIK

Ama Bankalar Birliği'nden çıkmamıza da ramak kaldı. 340 milyon eurodan 69 milyon euroya indirebildik borcu. Ve inşallah devletimizin de yolumuzu açmasıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli destekleriyle, elimizdeki gayrimenkul projeleriyle bu anlaşmadan çok kısa sürede çıkacağız. Takım değerimizi 75 milyon eurolardan 240 milyon eurolara çıkarmak takdir edersiniz ki kolay bir konu değil. Bunu sponsorlarımızın sevdası ve bonkörlüğüyle sağladık."

%50'Sİ BANKALARA

Başkan Ali Koç, Bankalar Birliği'nden çıkmanın gerekçesini şu sözlerle açıkladı: "Niye çıkmamız önemli? Zira son 3 senedir Fenerbahçe Spor Kulübü'nün her bir her bir kuruş gelirinin -netten değil, brütten- %50'si bankalara kalmaktadır. Böyle bir ortamda gemiyi yüzdürmek, gelirlerimizi iki misline çıkarmak çok zor."

FORMAYI İSTİYORDU

Başkan Ali Koç: "Hamdi Bey hızını alamadı. Formamızı da istiyordu ama forma sponsorumuz vardı. Ve biz bu sene Avrupa'daki formamızda Chobani'yi taşıyacağız. Otokoç Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası'nda, Avrupa, UEFA turnuvalarında da Chobani ismini taşıyacağız."

BENİ EVİME TAŞIDI

Hamdi Ulukaya, "Beni ülkeme en güçlü şekilde bağlayan unsurlardan biri Fenerbahçe'dir. F.Bahçe, bana köklerimi yeniden hatırlatmış, beni evime taşımıştır. Vatan sevgisiyle yanan biri olarak, en büyük arzum ülkemizin potansiyelini dünyaya taşımak, güçlendirmektir" dedi.

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