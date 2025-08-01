FENERBAHÇE HABERLERİ | Rus devinden Djiku'ya transfer kancası!
Yeni sezon öncesi transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Rusya'dan o kulübün, Carlos Cuesta'nın ardından Fenerbahçe'den Alexander Djiku için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...
Transfer sezonunda kadrosuna Jhon Duran, Archie Brown, Nelson Semedo ve Milan Skriniar'ı katan Fenerbahçe'de ilginç bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i transfer eden Spartak Moskova, aspor.com.tr editörü Yağız Demirtaş'ın Rus muhabir Andrey Pankov'un haberinden derlediğine göre Fenerbahçe'nin yıldızı Alexander Djiku'yla da ilgileniyor.
Spartak Moskova Galatasaraylı Carlos Cuesta'nın tekliflerini reddetmesi sonrası Djiku transferi için harekete geçti.
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