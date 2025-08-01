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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | Rus devinden Djiku'ya transfer kancası!

FENERBAHÇE HABERLERİ | Rus devinden Djiku'ya transfer kancası!

Yeni sezon öncesi transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Rusya'dan o kulübün, Carlos Cuesta'nın ardından Fenerbahçe'den Alexander Djiku için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2025 Cuma 11:31
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FENERBAHÇE HABERLERİ | Rus devinden Djiku'ya transfer kancası!

Transfer sezonunda kadrosuna Jhon Duran, Archie Brown, Nelson Semedo ve Milan Skriniar'ı katan Fenerbahçe'de ilginç bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Rus devinden Djiku'ya transfer kancası!

Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i transfer eden Spartak Moskova, aspor.com.tr editörü Yağız Demirtaş'ın Rus muhabir Andrey Pankov'un haberinden derlediğine göre Fenerbahçe'nin yıldızı Alexander Djiku'yla da ilgileniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Rus devinden Djiku'ya transfer kancası!

Spartak Moskova Galatasaraylı Carlos Cuesta'nın tekliflerini reddetmesi sonrası Djiku transferi için harekete geçti.

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FENERBAHÇE HABERLERİ | Rus devinden Djiku'ya transfer kancası!

Fransız kulüplerinin de radarında olan Djiku, Moskova ekibiyle görüşme yapmaya sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Rus devinden Djiku'ya transfer kancası!

Fenerbahçe, Alexander Djıku için Rus kulübünden 6 milyon Euro istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Rus devinden Djiku'ya transfer kancası!

Spartak Moskova Alexander Djiku'nun isteyeceği maaşı karşılamaya hazır.

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FENERBAHÇE HABERLERİ | Rus devinden Djiku'ya transfer kancası!

Jose Mourinho yönetime verdiği raporda Ganalı oyuncuyla yolların ayrılabileceğini iletmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Rus devinden Djiku'ya transfer kancası!

2024/25 sezonunda 38 maçta 1 gol atan Djiku'nun sarı-lacivertlilerle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Rus devinden Djiku'ya transfer kancası!

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