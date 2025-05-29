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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye 2. Lig'den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'ye 2. Lig'den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, kariyerini Trendyol 1. Lig'de sürdüren 25 yaşındaki sol beki gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2025 Perşembe 09:01
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Fenerbahçe'ye 2. Lig'den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Yarıştığı tüm kulvarlarda gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığını uğratan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye 2. Lig'den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertliler, yaz transfer dönemi için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'ye 2. Lig'den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Kanarya, yeni sezon öncesi yapacağı hamlelerle şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'ye 2. Lig'den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Kadrosunda önemli değişiklikler yapacak olan Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

Fenerbahçe'ye 2. Lig'den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

ENES ALIÇ SÜRPRİZİ

Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin bonservisi Trendyol 1. Lig ekibi Iğdır FK'da bulunan ve sezonu kiralık olarak Boluspor'da geçiren 25 yaşındaki sol bek Enes Alıç ile ilgilendiği öğrenildi.

Fenerbahçe'ye 2. Lig'den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Bu sezon 33 maça çıkan Enes 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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