Fenerbahçe'ye 2. Lig'den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, kariyerini Trendyol 1. Lig'de sürdüren 25 yaşındaki sol beki gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
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Kadrosunda önemli değişiklikler yapacak olan Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi.
ENES ALIÇ SÜRPRİZİ
Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin bonservisi Trendyol 1. Lig ekibi Iğdır FK'da bulunan ve sezonu kiralık olarak Boluspor'da geçiren 25 yaşındaki sol bek Enes Alıç ile ilgilendiği öğrenildi.
Bu sezon 33 maça çıkan Enes 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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