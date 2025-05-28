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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den bedava transfer! Skriniar olmazsa o gelecek

Fenerbahçe'den bedava transfer! Skriniar olmazsa o gelecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Ara transfer döneminde kiraladığı Milan Skriniar'ın bonservisini almak isteyen sarı-lacivertliler, Slovak stoperin alternatifini İngiliz devi Manchester United'da buldu. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 10:24
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Fenerbahçe'den bedava transfer! Skriniar olmazsa o gelecek

Sezon başında takımın başına getirdiği dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

Fenerbahçe'den bedava transfer! Skriniar olmazsa o gelecek

Portekizli çalıştırıcının oynattığı futbolla eleştiri oklarının hedefi haline geldiği sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.

Fenerbahçe'den bedava transfer! Skriniar olmazsa o gelecek

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Kanarya'nın önceliklerinden biriyse stoper transferi...

Fenerbahçe'den bedava transfer! Skriniar olmazsa o gelecek

Fenerbahçe, ara transfer döneminde PSG'den kiraladığı Milan Skriniar'ın bonservisini almak için girişimlerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'den bedava transfer! Skriniar olmazsa o gelecek

Slovak futbolcunun menajeri Roberto Sisici, geçtiğimiz günlerde oyuncusunun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den bedava transfer! Skriniar olmazsa o gelecek

Sisici, Skriniar'ın Türkiye'ye transferindeki memnuniyeti dile getirerek, "Düzenli forma giyiyor ve bu en önemli şey. Ocak ayında gelen birçok teklife rağmen, bizi harika insanlarla dolu harika bir kulübe taşıyan cesur ama iyi düşünülmüş bir karar aldık. Bugün bu kararı çok olumlu değerlendiriyoruz." dedi.

Fenerbahçe'den bedava transfer! Skriniar olmazsa o gelecek

İtalyan menajer, oyuncunun geleceğiyle ilgili yöneltilen soruya ise "Doğru zamanda hareket etmemiz ve tüm seçenekleri dikkatlice değerlendirmemiz gerekecek" yanıtını verdi.

Fenerbahçe'den bedava transfer! Skriniar olmazsa o gelecek

Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın bonservisini alamazsa rotayı İngiltere'ye çevirecek.

Fenerbahçe'den bedava transfer! Skriniar olmazsa o gelecek

SKRINIAR OLMAZSA LINDELÖF

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; Fenerbahçe, Manchester United'ın yıldız ismi Victor Lindelöf ile masaya oturacak.

Fenerbahçe'den bedava transfer! Skriniar olmazsa o gelecek

MOURINHO DEVREDE

Jose Mourinho'nun eski öğrencisi için devreye girdiği de gelen iddialar arasında.

Fenerbahçe'den bedava transfer! Skriniar olmazsa o gelecek

Victor Lindelöf bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 25 maçta skor katkısı üretemedi.

Fenerbahçe'den bedava transfer! Skriniar olmazsa o gelecek

İngiliz deviyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İsveçli stoperin güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.

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