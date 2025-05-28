Fenerbahçe'den bedava transfer! Skriniar olmazsa o gelecek

Sisici, Skriniar'ın Türkiye'ye transferindeki memnuniyeti dile getirerek, "Düzenli forma giyiyor ve bu en önemli şey. Ocak ayında gelen birçok teklife rağmen, bizi harika insanlarla dolu harika bir kulübe taşıyan cesur ama iyi düşünülmüş bir karar aldık. Bugün bu kararı çok olumlu değerlendiriyoruz." dedi.