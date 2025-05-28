Fenerbahçe'den bedava transfer! Skriniar olmazsa o gelecek
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Ara transfer döneminde kiraladığı Milan Skriniar'ın bonservisini almak isteyen sarı-lacivertliler, Slovak stoperin alternatifini İngiliz devi Manchester United'da buldu. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe, ara transfer döneminde PSG'den kiraladığı Milan Skriniar'ın bonservisini almak için girişimlerini sürdürüyor.
Slovak futbolcunun menajeri Roberto Sisici, geçtiğimiz günlerde oyuncusunun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sisici, Skriniar'ın Türkiye'ye transferindeki memnuniyeti dile getirerek, "Düzenli forma giyiyor ve bu en önemli şey. Ocak ayında gelen birçok teklife rağmen, bizi harika insanlarla dolu harika bir kulübe taşıyan cesur ama iyi düşünülmüş bir karar aldık. Bugün bu kararı çok olumlu değerlendiriyoruz." dedi.
İtalyan menajer, oyuncunun geleceğiyle ilgili yöneltilen soruya ise "Doğru zamanda hareket etmemiz ve tüm seçenekleri dikkatlice değerlendirmemiz gerekecek" yanıtını verdi.
Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın bonservisini alamazsa rotayı İngiltere'ye çevirecek.
SKRINIAR OLMAZSA LINDELÖF
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; Fenerbahçe, Manchester United'ın yıldız ismi Victor Lindelöf ile masaya oturacak.
MOURINHO DEVREDE
Jose Mourinho'nun eski öğrencisi için devreye girdiği de gelen iddialar arasında.
Victor Lindelöf bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 25 maçta skor katkısı üretemedi.
İngiliz deviyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İsveçli stoperin güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.
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