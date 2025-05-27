Kaleci hatasından

Fenerbahçe, Süper Lig'de 37'nci haftanın kapanış maçında, haftalar önce küme düşen Hatayspor karşısında ummadık bir yenilgi aldı. Rakibinden tam 4 gol yiyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Mourinho, saha kenarında sinir küpüne döndü. Üst üste yenen gollerden sonra çıldıran Portekizli teknik adam, maç sonu şunları söyledi: "Aslında bugün iki tane maç vardı. Biri 11-11 olan kısım, diğeri 11-10 olan kısım. 11-11'de öne geçtik ve pozisyonlarımız vardı. Rakibin pozisyonu yoktu. 11-10'a olunca oyun farklı bir pozisyon aldı. İkinci yarı bizim için zordu. Öne geçecek pozisyonları bulduk ama kalecimizin yaptığı hata ile maçı kaybettik."