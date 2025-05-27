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Darmadağın

Fenerbahçe 10 kişi kaldığı Hatay karşısında adeta dağıldı. 27'de En-Nesyri ile öne geçen sarı-lacivertliler, üst üste yediği gollerle 4-1 geriye düştü. Uzatmalarda İrfan Can'ın attığı gol hezimete engel olamadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 06:51
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Darmadağın

Süper Lig'de son 3 yıldır olduğu gibi şampiyonluğu ezeli rakibine kaptıran F.Bahçe, Hatay karşısında isteksiz futbolunun cezasını ağır ödedi. Öne geçtiği karşılaşmada Hatay'a 4-2 mağlup olan F.Bahçe, lider G.Saray'ın 11 puan gerisine düştü. Mücadelenin 27. dakikasında Amrabat'ın şutunda kaleciden dönen topu En-Nesyri tamamladı.

38'de Mert Müldür kırmızı kart görürken maçın seyri değişti. 44'de Massanga'nın kullandığı serbest vuruşta direkten dönen top, Ertuğrul'a çarpıp ağlara gitti. 52'de Ertuğrul'un ıskasında Boutabba, 63'de ise Görkem penaltıdan farkı açtı. 66'da Okoronkwo skoru 4-1'e getirirken uzatmalarda İrfan Can skoru belirleyen isim oldu.

EN-NESYRİ REKOR KIRDI

Sarı-lacivertli takımın Faslı yıldızı En-Nesyri dün fileleri havalandırdı. 27'deAmrabat'ın şutunda kaleciden seken topu iyi takip eden En-Nesyri bu sezon ligdeki 19. golünü kaydetti. Faslı futbolcu böylece kariyerinde bir sezonda ligde en fazla gol attığı sezona ulaştı.

KANARYA BAYRAĞA TAKILDI

Fenerbahçe dün oldukça şanssız bir mücadele geçirdi. İlk olarak 8. dakikada Edin Dzeko ile fileleri havalandıran sarı-lacivertliler, ofsayt bayrağına takıldı. 78'de ise İrfan Can Kahveci'nin attığı harika aşırtma golü yine ofsayta takıldı ve F.Bahçe'nin iki golü sayılmadı.

YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

Dünkü karşılaşmada Mersin'e gelen sarı-lacivertli taraftarlar yine yönetimi istifaya davet etti. Gelen Hatay golleriyle birlikte tribünlerden 'Yönetim istifa' sesleri yükselmeye başladı. Son yıllarda kaçan şampiyonluklar yüzünden taraftarların tepkisi devam ediyor.

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