Avrupa fatihiyiz

Fenerbahçe Beko'nun önemli yıldızlarından Tarık Biberovic, uçaktan iner inmez taraftarların yanına koştu. Bu sezon, geçtiğimiz yıla göre daha hazır olduklarını belirten Tarık Biberovic, "Hala Avrupa fatihi olduğumuzun farkında olmaya çalışıyoruz. Gerçekten bu uçağı nasıl indirdik, bilmiyorum. Uçakta o kadar kutlamadan sonra Allah'a çok yaklaştık. Ben sezon başından beri söylüyorum. İnanılmaz bir kadroya sahibiz. Bunu gösterdik" dedi.

Biberovic, şöyle devam etti: "Bizi neden favori görmediklerini anlayabilmiş değildim. Çok iyi bir takımımız vardı ve ben buna inanıyordum. Taraftarlarımız da bizi hiç yalnız bırakmadı. Onlara sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Aslında en zor rakibimiz Monaco'ydu. Panathinaikos çok kolay maçtı. Geçen seneye göre daha hazırdık. Böyle bir taraftara sahip olmak inanılmaz bir şey. Tek düşündüğüm şey yarın (bugün) akşam Bağdat Caddesi'ne çıkmak."