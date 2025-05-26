Atakaş Hatayspor 4-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kanarya'ya deplasmanda büyük şok!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadeleyi ev sahibi Atakaş Hatayspor 4-2 kazandı.

Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri, Ertuğrul Çetin(kk), Bilal Boutobba, Görkem Sağlam ve Jonathan Okoronkwo kaydetti.

Sarı lacivertlilerin golleri Youssef En Nesyri ve İrfan Can Kahveci'den geldi.

Bir alt lige düşen Hatay ekibi 26 puana yükseldi.

Fenerbahçe ise 81 puanda kaldı.

ERTUĞRUL ÇETİN İLK KEZ 11'DE

Bu sezon Dominik Livakovic'in Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna giren Ertuğrul Çetin, ligde ilk kez 11'de başladı. Genç kaleci Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta görev yaptı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Allan Saint Maximin ve Diego Carlos'un yanı sıra, tesislerde tedavisi süren Mert Hakan Yandaş; Dominik Livakovic ve Burak Kapacak kadroda yer almadı. Sarı kart cezalısı Fred de Mersin'e götürülmedi.