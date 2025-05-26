CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Atakaş Hatayspor 4-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kanarya'ya deplasmanda büyük şok!

Atakaş Hatayspor 4-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kanarya'ya deplasmanda büyük şok!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler rakibine 4-2 mağlup oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 22:02 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 22:08
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Atakaş Hatayspor 4-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kanarya'ya deplasmanda büyük şok!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadeleyi ev sahibi Atakaş Hatayspor 4-2 kazandı.

Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri, Ertuğrul Çetin(kk), Bilal Boutobba, Görkem Sağlam ve Jonathan Okoronkwo kaydetti.

Sarı lacivertlilerin golleri Youssef En Nesyri ve İrfan Can Kahveci'den geldi.

Bir alt lige düşen Hatay ekibi 26 puana yükseldi.

Fenerbahçe ise 81 puanda kaldı.

F.Bahçe'nin genç kalecisinden büyük hata! Devamını Oku BUNU DA OKU

ERTUĞRUL ÇETİN İLK KEZ 11'DE

Bu sezon Dominik Livakovic'in Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna giren Ertuğrul Çetin, ligde ilk kez 11'de başladı. Genç kaleci Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta görev yaptı.

F.Bahçe taraftarlarından "Ali Koç istifa" sesleri! Devamını Oku BUNU DA OKU

SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Allan Saint Maximin ve Diego Carlos'un yanı sıra, tesislerde tedavisi süren Mert Hakan Yandaş; Dominik Livakovic ve Burak Kapacak kadroda yer almadı. Sarı kart cezalısı Fred de Mersin'e götürülmedi.

F.Bahçe kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon Devamını Oku BUNU DA OKU

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'nin genç kalecisinden büyük hata!
DİĞER
Kenan Yıldız, Juventus’u Şampiyonlar Ligi’ne taşıdı! Milli futbolcu adeta alev aldı
Şaibeli kurultay CHP'yi kanlı bıçaklı etti! "Ekremciler" ve Kılıçdaroğlu'nun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi: "Şerefsizler"
Mourinho ve Branco'dan transfer zirvesi! İlk sırada o isim var
FIFA'dan Süper Lig ekibine transfer yasağı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kanarya'ya deplasmanda şok mağlubiyet! Kanarya'ya deplasmanda şok mağlubiyet! 22:01
F.Bahçe'nin genç kalecisinden büyük hata! F.Bahçe'nin genç kalecisinden büyük hata! 21:46
FIFA'dan Süper Lig ekibine transfer yasağı! FIFA'dan Süper Lig ekibine transfer yasağı! 21:31
F.Bahçe kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon F.Bahçe kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon 20:47
F.Bahçe taraftarlarından "Ali Koç istifa" sesleri! F.Bahçe taraftarlarından "Ali Koç istifa" sesleri! 20:25
Osimhen'den flaş paylaşım! Ayrılık sinyali verdi Osimhen'den flaş paylaşım! Ayrılık sinyali verdi 19:51
Daha Eski
Hatayspor - F.Bahçe | CANLI Hatayspor - F.Bahçe | CANLI 19:16
Jose Mourinho: Umarım hikayeler üretilmez! Jose Mourinho: Umarım hikayeler üretilmez! 19:08
Şampiyon F.Bahçe Beko yurda döndü! Şampiyon F.Bahçe Beko yurda döndü! 18:40
F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! 17:41
G.Saray'dan genç golcüye kanca! G.Saray'dan genç golcüye kanca! 16:44
Xabi Alonso takım hakkında konuştu! Arda Güler... Xabi Alonso takım hakkında konuştu! Arda Güler... 16:30