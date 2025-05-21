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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de öncelik Jonathan David! Menajerlerine mesaj gönderildi

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de öncelik Jonathan David! Menajerlerine mesaj gönderildi

Yeni sezonda hücum hattını baştan aşağıya yenilemek isteyen Fenerbahçe yönetimi, transfer listesinin en üst sırasına Jonathan David'i yazdı. Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncuya menajerleri aracılığıyla mesaj gönderdiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 06:51
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de öncelik Jonathan David! Menajerlerine mesaj gönderildi

Fenerbahçe, eylül ayında yapılması planlanan olağanüstü genel kurul öncesinde kadrosunu güçlendirmek adına düğmeye bastı. Bir yandan Victor Osimhen için girişimde bulunan sarı-lacivertliler, bu transferin zorluğunu hesaba katarak bir yandan da geniş bir golcü listesi hazırladı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de öncelik Jonathan David! Menajerlerine mesaj gönderildi

Sabah'ta yer alan habere göre sezonun bitimiyle Edin Dzeko'nun ayrılacak olmasının yanı sıra beklentileri karşılayamayan Youssef En-Nesyri'nin gönderilmesi düşünülüyor. Çok iyi bir santrforu kadrosuna katmakta kararlı olan yönetimin, listede ilk sıraya yazdığı isim Lille'de sözleşmesi sona erecek Jonathan David

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de öncelik Jonathan David! Menajerlerine mesaj gönderildi

5 sezonun ardından Fransız ekibindeki kariyerine bedelsiz olarak son verecek olan 25 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçeli yetkililer, menajerine mesaj gönderdi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de öncelik Jonathan David! Menajerlerine mesaj gönderildi

VLAHOVİC VE MATETA DA LİSTEDEKI ISIMLER

Kanadalı yıldızın İnter ile anlaştığı haberleri İtalya'da manşetlere taşınsa da sarı-lacivertli kulübün transferde devreye girerek oyuncuyu ikna etmek için pres yapmayı hedeflediği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de öncelik Jonathan David! Menajerlerine mesaj gönderildi

Bu arada listede ikinci sırada Juventus'tan Dusan Vlahovic bulunuyor. Deneyimli forvet için 40 milyon Euro bonservis bedeli isteniyor. 3. sırada ise Fransız yıldız Mateta var. Önümüzdeki sene sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu için Fenerbahçe, Crystal Palace ile temaslara başlayacak.

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