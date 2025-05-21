TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de öncelik Jonathan David! Menajerlerine mesaj gönderildi

VLAHOVİC VE MATETA DA LİSTEDEKI ISIMLER



Kanadalı yıldızın İnter ile anlaştığı haberleri İtalya'da manşetlere taşınsa da sarı-lacivertli kulübün transferde devreye girerek oyuncuyu ikna etmek için pres yapmayı hedeflediği kaydedildi.