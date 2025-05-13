Fenerbahçe Osimhen'e talip! Ekstra rakam önerildi

Son 1 hafta için hem Trabzonspor hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın başkanlarının hakkında açıklamalarda bulunduğu Galatasaraylı Victor Osimhen'in geleceği ile ilgili alacağı karar merakla beklenirken lige adeta damgasını vuran Nijeryalı golcü için yarış kızıştı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 24'ü Süper Lig'de olmak üzere 33 gol atan 26 yaşındaki futbolcu ile ilgile "Osimhen kalmak isterse gerekeni yaparız" diyen sarı kırmızılı yönetim, taraftarlarının beklediği o hamleyi sonunda yaptı ve Napoli Kulübü'ne 75 milyon Euro'luk bonservis bedeli için ödeme planı sundu.