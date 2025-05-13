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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Osimhen'e talip! Ekstra rakam önerildi

Fenerbahçe Osimhen'e talip! Ekstra rakam önerildi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Galatasaray'daki performansıyla sezona damga vuran Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların bonservisini almak için yoğun çaba sarf ettiği yıldız golcüye Fenerbahçe'nin de talip olduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertli ekip, Osimhen transferi adına önemli bir adım atarak devreye girdi. İşte sıcak gelişmenin tüm ayrıntıları… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 10:35
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Fenerbahçe Osimhen'e talip! Ekstra rakam önerildi

Son 1 hafta için hem Trabzonspor hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın başkanlarının hakkında açıklamalarda bulunduğu Galatasaraylı Victor Osimhen'in geleceği ile ilgili alacağı karar merakla beklenirken lige adeta damgasını vuran Nijeryalı golcü için yarış kızıştı.

Fenerbahçe Osimhen'e talip! Ekstra rakam önerildi

Bu sezon Galatasaray formasıyla 24'ü Süper Lig'de olmak üzere 33 gol atan 26 yaşındaki futbolcu ile ilgile "Osimhen kalmak isterse gerekeni yaparız" diyen sarı kırmızılı yönetim, taraftarlarının beklediği o hamleyi sonunda yaptı ve Napoli Kulübü'ne 75 milyon Euro'luk bonservis bedeli için ödeme planı sundu.

Fenerbahçe Osimhen'e talip! Ekstra rakam önerildi

OYUNCUYA DA EKSTRA RAKAM ÖNERİLDİ

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Osimhen konusunda kendisine yöneltilen sorulara karşılık olarak lig yarışının devam ettiğini hatırlatarak haziran ayını işaret ederken yönetimin bu girişiminin altındaki gerçek de ortaya çıktı.

Fenerbahçe Osimhen'e talip! Ekstra rakam önerildi

Osimhen için ocak ayında da nabız yoklayan Fenerbahçe, dünyaca ünlü menajerler aracılığıyla Napoli ile temasa geçerken 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu iletti.

Fenerbahçe Osimhen'e talip! Ekstra rakam önerildi

Hürriyet'in haberine göre, Nijeryalı oyuncuya da Galatasaray'ın kendisine önereceği rakamın üzerine çıkılabileceği haberi iletildi.

Fenerbahçe Osimhen'e talip! Ekstra rakam önerildi

1 HAZİRAN'DAN SONRA TERCİH YAPACAK

İtalyan ekibiyle sürekli temas halinde olan Galatasaray ezeli rakibinin bu girişiminden de haberdar oldu.

Fenerbahçe Osimhen'e talip! Ekstra rakam önerildi

Hemen akabinde de Cimbom 75 milyon Euro'yu 3 yıl vade ile ödemeyi teklif etti.

Fenerbahçe Osimhen'e talip! Ekstra rakam önerildi

Artık şimdi gözler Victor Osimhen'de.

Fenerbahçe Osimhen'e talip! Ekstra rakam önerildi

1 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan, Galatasaray'a aidiyeti, tutkusu ve sevgisini her fırsatta dile getiren Osimhen acele etmek istemiyor.

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