Fenerbahçe Osimhen'e talip! Ekstra rakam önerildi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Galatasaray'daki performansıyla sezona damga vuran Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların bonservisini almak için yoğun çaba sarf ettiği yıldız golcüye Fenerbahçe'nin de talip olduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertli ekip, Osimhen transferi adına önemli bir adım atarak devreye girdi. İşte sıcak gelişmenin tüm ayrıntıları… (FB spor haberleri)
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Osimhen için ocak ayında da nabız yoklayan Fenerbahçe, dünyaca ünlü menajerler aracılığıyla Napoli ile temasa geçerken 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu iletti.
Hürriyet'in haberine göre, Nijeryalı oyuncuya da Galatasaray'ın kendisine önereceği rakamın üzerine çıkılabileceği haberi iletildi.
1 HAZİRAN'DAN SONRA TERCİH YAPACAK
İtalyan ekibiyle sürekli temas halinde olan Galatasaray ezeli rakibinin bu girişiminden de haberdar oldu.
Hemen akabinde de Cimbom 75 milyon Euro'yu 3 yıl vade ile ödemeyi teklif etti.
Artık şimdi gözler Victor Osimhen'de.
1 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan, Galatasaray'a aidiyeti, tutkusu ve sevgisini her fırsatta dile getiren Osimhen acele etmek istemiyor.
PSG, Juventus, Chelsea, Manchester United ve Galatasaray, son virajda Fenerbahçe'nin girişimi ile Victor Osimhen tercihini lig bitimi yapacak.
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