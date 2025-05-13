FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho eleştiri oklarının hedefinde! Ligin en istikrarsız hocası oldu

KADRO İSTİKRARI SAĞLANAMADI Sabah'ta yer alan habere göre Portekizli teknik adam, Süper Lig'de çıktığı 33 maçta 31 farklı ilk 11 tercih etti.

Her karşılaşmada en az üç oyuncu değişikliğine giden Mourinho, ligin en istikrarsız teknik direktörü olarak öne çıktı.