FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho eleştiri oklarının hedefinde! Ligin en istikrarsız hocası oldu
Son dakika Fenerbahçe haberi | Trendyol Süper Lig'de sezonun son virajına girilirken Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun performansı camiada tartışma konusu haline geldi. Büyük umutlarla takımın başına getirilen deneyimli teknik adam, özellikle kadro tercihleri ve sistem değişiklikleriyle taraftarın güvenini kaybetti. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
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KADRO İSTİKRARI SAĞLANAMADI
Sabah'ta yer alan habere göre Portekizli teknik adam, Süper Lig'de çıktığı 33 maçta 31 farklı ilk 11 tercih etti.
Her karşılaşmada en az üç oyuncu değişikliğine giden Mourinho, ligin en istikrarsız teknik direktörü olarak öne çıktı.
Savunma hattında da ciddi bir denge sorunu yaşandı.
3'lü savunmayı 12 kez, 4'lü düzeni ise 21 kez deneyen Mourinho, net bir yapı oluşturmakta zorlandı.
Aynı savunma ikilisi veya üçlüsüyle sahaya çıkılan maç sayısı, toplam karşılaşmaların yalnızca %51'ini oluşturdu.
En çok kullanılan tandem ise 6 kez birlikte oynayan Çağlar Söyüncü-Djiku ikilisi oldu.
Becao-Çağlar, Djiku-Samet ve Djiku-Becao gibi diğer kombinasyonlar ise sınırlı sayıda tercih edildi.
ELEŞTİRİLER ARTIYOR
Savunmadaki bu rotasyonlar, Fenerbahçe'nin defansif dengesini etkilerken takım yalnızca 13 maçta gol yemeden sahadan ayrılabildi.
Üçlü savunmada da benzer bir tablo yaşandı; örneğin Mert-Skriniar-Çağlar ve Skriniar-Yusuf-Çağlar üçlüleri sadece 2'şer kez birlikte forma giydi.
Jose Mourinho ise gelen eleştirilere alaycı bir dille cevap verdi.
Haftalık kadro tercihlerine yönelik soruya, "25 bozuk param var, havaya atıyorum. Masaya düşenlerle ilk 11'i kuruyorum, yere düşenler kulübede. Hafta içi de İstanbul'un gece kulüplerini geziyorum." ifadelerini kullandı.
Bu açıklama, kamuoyunda ve taraftar arasında tepkiyle karşılandı.
GELECEĞİ BELİRSİZ
Fenerbahçe ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Mourinho'nun yıllık maaşı 10.5 milyon Euro.
Ancak sahadaki sonuçlar ve teknik kararlar, görev süresiyle ilgili soru işaretlerini beraberinde getiriyor.
Taraftarın desteğini büyük ölçüde kaybeden Mourinho'nun sezon sonunda görevde kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.
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