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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho eleştiri oklarının hedefinde! Ligin en istikrarsız hocası oldu

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho eleştiri oklarının hedefinde! Ligin en istikrarsız hocası oldu

Son dakika Fenerbahçe haberi | Trendyol Süper Lig'de sezonun son virajına girilirken Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun performansı camiada tartışma konusu haline geldi. Büyük umutlarla takımın başına getirilen deneyimli teknik adam, özellikle kadro tercihleri ve sistem değişiklikleriyle taraftarın güvenini kaybetti. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 11:01
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FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho eleştiri oklarının hedefinde! Ligin en istikrarsız hocası oldu

Fenerbahçe, 35. hafta itibarıyla Başakşehir'i deplasmanda 4-1 mağlup etmesine rağmen bir önceki hafta Beşiktaş'a kaybederek şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho eleştiri oklarının hedefinde! Ligin en istikrarsız hocası oldu

Lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler için artık umutlar mucizelere kalmış durumda.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho eleştiri oklarının hedefinde! Ligin en istikrarsız hocası oldu

Bu tablo, gözleri bir kez daha Jose Mourinho'ya çevirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho eleştiri oklarının hedefinde! Ligin en istikrarsız hocası oldu

KADRO İSTİKRARI SAĞLANAMADI

Sabah'ta yer alan habere göre Portekizli teknik adam, Süper Lig'de çıktığı 33 maçta 31 farklı ilk 11 tercih etti.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho eleştiri oklarının hedefinde! Ligin en istikrarsız hocası oldu

Her karşılaşmada en az üç oyuncu değişikliğine giden Mourinho, ligin en istikrarsız teknik direktörü olarak öne çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho eleştiri oklarının hedefinde! Ligin en istikrarsız hocası oldu

Savunma hattında da ciddi bir denge sorunu yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho eleştiri oklarının hedefinde! Ligin en istikrarsız hocası oldu

3'lü savunmayı 12 kez, 4'lü düzeni ise 21 kez deneyen Mourinho, net bir yapı oluşturmakta zorlandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho eleştiri oklarının hedefinde! Ligin en istikrarsız hocası oldu

Aynı savunma ikilisi veya üçlüsüyle sahaya çıkılan maç sayısı, toplam karşılaşmaların yalnızca %51'ini oluşturdu.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho eleştiri oklarının hedefinde! Ligin en istikrarsız hocası oldu

En çok kullanılan tandem ise 6 kez birlikte oynayan Çağlar Söyüncü-Djiku ikilisi oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho eleştiri oklarının hedefinde! Ligin en istikrarsız hocası oldu

Becao-Çağlar, Djiku-Samet ve Djiku-Becao gibi diğer kombinasyonlar ise sınırlı sayıda tercih edildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho eleştiri oklarının hedefinde! Ligin en istikrarsız hocası oldu

ELEŞTİRİLER ARTIYOR

Savunmadaki bu rotasyonlar, Fenerbahçe'nin defansif dengesini etkilerken takım yalnızca 13 maçta gol yemeden sahadan ayrılabildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho eleştiri oklarının hedefinde! Ligin en istikrarsız hocası oldu

Üçlü savunmada da benzer bir tablo yaşandı; örneğin Mert-Skriniar-Çağlar ve Skriniar-Yusuf-Çağlar üçlüleri sadece 2'şer kez birlikte forma giydi.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho eleştiri oklarının hedefinde! Ligin en istikrarsız hocası oldu

Jose Mourinho ise gelen eleştirilere alaycı bir dille cevap verdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho eleştiri oklarının hedefinde! Ligin en istikrarsız hocası oldu

Haftalık kadro tercihlerine yönelik soruya, "25 bozuk param var, havaya atıyorum. Masaya düşenlerle ilk 11'i kuruyorum, yere düşenler kulübede. Hafta içi de İstanbul'un gece kulüplerini geziyorum." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho eleştiri oklarının hedefinde! Ligin en istikrarsız hocası oldu

Bu açıklama, kamuoyunda ve taraftar arasında tepkiyle karşılandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho eleştiri oklarının hedefinde! Ligin en istikrarsız hocası oldu

GELECEĞİ BELİRSİZ

Fenerbahçe ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Mourinho'nun yıllık maaşı 10.5 milyon Euro.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho eleştiri oklarının hedefinde! Ligin en istikrarsız hocası oldu

Ancak sahadaki sonuçlar ve teknik kararlar, görev süresiyle ilgili soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho eleştiri oklarının hedefinde! Ligin en istikrarsız hocası oldu

Taraftarın desteğini büyük ölçüde kaybeden Mourinho'nun sezon sonunda görevde kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

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