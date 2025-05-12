Fenerbahçe'ye scout transferi! Promise David listeye eklendi
Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. Forvet rotasyonunu yenilemek isteyen sarı lacivertliler, Belçika'dan Promise David'e kancayı taktı. Atletizmi yüksek oyuncunun transferine Mourinho'dan onay geldi. | GALATASARAY HABERLERİ
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Süper Lig'de 35. hafta maçında Başakşehir'i 4-1 ile geçen Fenerbahçe'de konsantrasyon eksikliği dikkat çekti.
Şampiyonluk hayallerini bir sonraki seneye bırakan sarı lacivertliler zaman kaybetmeden yeni sezon planlarına başladı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun talebine göre atletizmi yüksek oyunculara yönelen yönetim aradığı ismi buldu.
Portekizli hocanın ilk olarak santrfor noktasında girişim olmasını istediği öğrenildi.
ARANAN GOLCÜ BELÇİKA'DAN
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Fenerbahçe için birçok isim yazılırken Promise David ismi öne çıktı.
Belçika ekibi Union Saint-Gilloise forması giyen 23 yaşındaki santrfor için sarı lacivertliler kulübünden bilgi aldı.
David bu sezon tüm kulvarlada 39 maça çıkarken 21 gol, 5 asist üretti.
David'in güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.
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