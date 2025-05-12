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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye scout transferi! Promise David listeye eklendi

Fenerbahçe'ye scout transferi! Promise David listeye eklendi

Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. Forvet rotasyonunu yenilemek isteyen sarı lacivertliler, Belçika'dan Promise David'e kancayı taktı. Atletizmi yüksek oyuncunun transferine Mourinho'dan onay geldi. | GALATASARAY HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 15:53
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Fenerbahçe'ye scout transferi! Promise David listeye eklendi

Süper Lig'de 35. hafta maçında Başakşehir'i 4-1 ile geçen Fenerbahçe'de konsantrasyon eksikliği dikkat çekti.

Fenerbahçe'ye scout transferi! Promise David listeye eklendi

Şampiyonluk hayallerini bir sonraki seneye bırakan sarı lacivertliler zaman kaybetmeden yeni sezon planlarına başladı.

Fenerbahçe'ye scout transferi! Promise David listeye eklendi

Teknik direktör Jose Mourinho'nun talebine göre atletizmi yüksek oyunculara yönelen yönetim aradığı ismi buldu.

Fenerbahçe'ye scout transferi! Promise David listeye eklendi

Portekizli hocanın ilk olarak santrfor noktasında girişim olmasını istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'ye scout transferi! Promise David listeye eklendi

ARANAN GOLCÜ BELÇİKA'DAN

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Fenerbahçe için birçok isim yazılırken Promise David ismi öne çıktı.

Fenerbahçe'ye scout transferi! Promise David listeye eklendi

Belçika ekibi Union Saint-Gilloise forması giyen 23 yaşındaki santrfor için sarı lacivertliler kulübünden bilgi aldı.

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