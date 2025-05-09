TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Hollandalı sol bek!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon planlamasına göre gündemde sol bek transferi de yer alıyor. Hollanda basını sarı lacivertlilerin peşinde olduğu ismi yazdı. İşte detaylar...FB SPOR HABERLERİ
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Süper Lig'de yeni sezonun transfer planlarına başlayan Fenerbahçe'de sol bek için çalışmalar başladı.
Hollanda basınında yer alan habere göre Mourinho'nun her defasında takım hızının artmasından bahsetmesi üzerine atletizmi yüksek bir oyuncu için temaslar başladı.
O İSİM HARTMAN!
Hollanda temsilcisi Feyenoord forması giyen 23 yaşındaki Quilindschy Hartman, bu sezon 11 karşılaşmada görev aldı.
Feyenoord altyapısından yetişen oyuncu özellikle top tekniği ve hızıyla dikkat çekiyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon Euro.
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