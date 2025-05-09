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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Hollandalı sol bek!

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Hollandalı sol bek!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon planlamasına göre gündemde sol bek transferi de yer alıyor. Hollanda basını sarı lacivertlilerin peşinde olduğu ismi yazdı. İşte detaylar...FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 12:14
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Hollandalı sol bek!

Süper Lig'de yeni sezonun transfer planlarına başlayan Fenerbahçe'de sol bek için çalışmalar başladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Hollandalı sol bek!

Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası orada Kostic ile de çözüm bulamayan teknik heyet hızlı bir sol bek için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Hollandalı sol bek!

Hollanda basınında yer alan habere göre Mourinho'nun her defasında takım hızının artmasından bahsetmesi üzerine atletizmi yüksek bir oyuncu için temaslar başladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Hollandalı sol bek!

O İSİM HARTMAN!

Hollanda temsilcisi Feyenoord forması giyen 23 yaşındaki Quilindschy Hartman, bu sezon 11 karşılaşmada görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Hollandalı sol bek!

Feyenoord altyapısından yetişen oyuncu özellikle top tekniği ve hızıyla dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Hollandalı sol bek!

Oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon Euro.

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