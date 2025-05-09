Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Hakem ile ilgili konuşmak istemiyorum!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında alınan RAMS Başakşehir galibiyetinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"HAKEMLE İLGİLİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

"Maç hakkında konuşmak istemiyorum, sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum. Maçla ilgili konuşursam hakemi de konuşmam gerekecek, bunu istemiyorum. Tekrar tekrar aynı şeyleri konuşmuş oluyorum. Şu anda bunu istemiyorum. Takımımla ilgili konuşmak istiyorum. Takımım beklediğim gibiydi çünkü onlar kulübü umursuyor ve bugün ellerinden geleni yaptılar, galibiyeti hak ettiler. Bizi çok mutlu etmedi galibiyet ama daha iyi hissettirdi. Biraz daha iyi bir modda olacağız."

ALİ KOÇ'UN KENDİSİYLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI HAKKINDA

"Bu konuda yorum yapmıyorum. Bu konuda yorum yapmak benim kültürümde yok. Kulüp içi bir mesele. Bu tarz sizin sevdiğiniz konuşmaları sevmiyorum. Benim işim kulübün içerisinde. Bana özel kalacaklar. Benim Türkiye'de gazeteci arkadaşım yok, istediğim zaman sesim açıp kapatamıyorum, ben böyleyim."

İLK 11 SORULARINA SARKASTİK CEVAP

"Fenerbahçe'de ilk 11'i şöyle yapıyorum; 25 adet bozuk param var. Bunları havaya atıyorum. Masanın üstünde kalan bozuk paradaki oyuncuları ilk 11'e alıyorum. Yere düşen paradaki oyuncular ise yedek kulübesinde oluyor. Hafta içi de İstanbul'daki gece kulüplerine gidiyorum, eğleniyorum."

"RAKİP 2-1 ÖNE GEÇSE..."

"Bugünkü maçta bile 1-0'ken her şeye karar verilmişti. Bu sezon pek çok kere başımıza geldi. Orta hakemi, uluslararası VAR hakemi çağırdı. Monitörden çok basit bir penaltıyı göstermek için... Aksiyon içinde hakem görmemiş olabilir, kabul edilebilir bir durum. Uluslararası pek çok maçta görev alan VAR hakemi, 'Görüşürüz, sen yanlışsın, ben doğruyum' deyip maçı ortada devam ettirmesi... Kaç sefer oldu bilmiyorum. 1-0'dan sonra rakip 2-1 öne geçse, Fenerbahçe'nin hatalarını konuşurduk. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Diyecek çok fazla bir şey yok. Herkes gördü."