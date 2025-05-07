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Haberler Fenerbahçe Talisca’dan Brezilya Milli Takımı mesajı: “Adalet olursa...”

Talisca’dan Brezilya Milli Takımı mesajı: “Adalet olursa...”

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Anderson Talisca, Brezilya basınına verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli formayla kısa sürede etkileyici bir performans sergileyen yıldız oyuncu, Brezilya Milli Takımı hakkında dikkat çeken sözler sarf etti. İşte Talisca'nın açıklamaları... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 11:20
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Talisca’dan Brezilya Milli Takımı mesajı: “Adalet olursa...”

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Anderson Talisca, Brezilya basınından Bahia.ba'ya verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Talisca’dan Brezilya Milli Takımı mesajı: “Adalet olursa...”

Sarı-lacivertli formayla yükselen form grafiğiyle öne çıkan yıldız futbolcu, Brezilya Milli Takımı konusunda iddialı ifadeler kullandı.

Talisca’dan Brezilya Milli Takımı mesajı: “Adalet olursa...”

Milli takım hayalini her zaman canlı tuttuğunu belirten Talisca, teknik direktör tercihleri ve sistem üzerine çarpıcı yorumlarda bulundu.

Talisca’dan Brezilya Milli Takımı mesajı: “Adalet olursa...”

"TEKNİK DİREKTÖR KENDİ KARARLARINI VEREBİLMELİ"

Milli takım teknik direktörlerinin baskı altında kaldığını ima eden Talisca, şu sözleri kullandı:

Talisca’dan Brezilya Milli Takımı mesajı: “Adalet olursa...”

"Milli takımı devralan teknik direktörün kendi kararlarını özgürce verebilmesi gerekiyor. Ne yazık ki bugün bunun her zaman mümkün olmadığını görüyoruz. Belki teknik direktör başka oyuncuları istiyor ama bazı şeyleri uygulayamıyor."

Talisca’dan Brezilya Milli Takımı mesajı: “Adalet olursa...”

"ADİL BİR HOCA ÇAĞIRIR"

Yıldız oyuncu, adil bir sistem olması halinde kendisinin de milli takıma çağrılacağına inandığını söyledi:

Talisca’dan Brezilya Milli Takımı mesajı: “Adalet olursa...”

"Milli takım için birçok hayalim var. Her zaman aklımda. Eğer adaletli bir teknik direktör göreve gelirse, Brezilya'da işler yeniden rayına oturur ve ben de çağrılırım."

Talisca’dan Brezilya Milli Takımı mesajı: “Adalet olursa...”

JORGE JESUS DETAYI

Talisca'nın röportajında dikkat çeken bir diğer başlık ise Jorge Jesus'tu.

Talisca’dan Brezilya Milli Takımı mesajı: “Adalet olursa...”

Brezilyalı futbolcunun, Jesus'un Brezilya Milli Takımı için doğru isim olabileceğini düşündüğü ifade edildi.

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