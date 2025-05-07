Talisca’dan Brezilya Milli Takımı mesajı: “Adalet olursa...”
Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Anderson Talisca, Brezilya basınına verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli formayla kısa sürede etkileyici bir performans sergileyen yıldız oyuncu, Brezilya Milli Takımı hakkında dikkat çeken sözler sarf etti. İşte Talisca'nın açıklamaları... (FB spor haberleri)
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"TEKNİK DİREKTÖR KENDİ KARARLARINI VEREBİLMELİ"
Milli takım teknik direktörlerinin baskı altında kaldığını ima eden Talisca, şu sözleri kullandı:
"Milli takımı devralan teknik direktörün kendi kararlarını özgürce verebilmesi gerekiyor. Ne yazık ki bugün bunun her zaman mümkün olmadığını görüyoruz. Belki teknik direktör başka oyuncuları istiyor ama bazı şeyleri uygulayamıyor."
"ADİL BİR HOCA ÇAĞIRIR"
Yıldız oyuncu, adil bir sistem olması halinde kendisinin de milli takıma çağrılacağına inandığını söyledi:
"Milli takım için birçok hayalim var. Her zaman aklımda. Eğer adaletli bir teknik direktör göreve gelirse, Brezilya'da işler yeniden rayına oturur ve ben de çağrılırım."
JORGE JESUS DETAYI
Talisca'nın röportajında dikkat çeken bir diğer başlık ise Jorge Jesus'tu.
Brezilyalı futbolcunun, Jesus'un Brezilya Milli Takımı için doğru isim olabileceğini düşündüğü ifade edildi.
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