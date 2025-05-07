Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde müjdesi!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertliler sezonun ilk yarısında sakatlanan Reeder Samsunspor maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde'den sarı-lacivertlileri sevindiren haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Jayden Oosterwolde takımla yapılan çalışmanın tamamında yer aldı.
Ligde son 2 maçta kadroda olmayan Allan Saint-Maximin'in tedavisine devam edildi.
Sarı-lacivertliler, perşembe günü yapacağı antrenman ile Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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