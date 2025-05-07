Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde müjdesi!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman salonda gerçekleştirilen core hareketleriyle başladı.