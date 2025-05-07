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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde müjdesi!

Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde müjdesi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertliler sezonun ilk yarısında sakatlanan Reeder Samsunspor maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde'den sarı-lacivertlileri sevindiren haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 14:27
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Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde müjdesi!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde müjdesi!

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman salonda gerçekleştirilen core hareketleriyle başladı.

Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde müjdesi!

Sahada ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışmaları yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde müjdesi!

Jayden Oosterwolde takımla yapılan çalışmanın tamamında yer aldı.

Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde müjdesi!

Ligde son 2 maçta kadroda olmayan Allan Saint-Maximin'in tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde müjdesi!

Sarı-lacivertliler, perşembe günü yapacağı antrenman ile Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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