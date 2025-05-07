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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Saint-Maximin’den ayrılık kararı! İşte gitmek istediği takım

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Saint-Maximin’den ayrılık kararı! İşte gitmek istediği takım

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'de sezon sonuna yaklaşılırken önemli bir ayrılık kapıda. Beşiktaş yenilgisiyle şampiyonluk umutlarını mucizelere bırakan sarı-lacivertlilerde, Fransız yıldız Allan Saint-Maximin'in takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edildi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 13:13
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Saint-Maximin’den ayrılık kararı! İşte gitmek istediği takım

Süper Lig'de Galatasaray ile puan farkının 8'e çıkması sonrası hem teknik direktör Jose Mourinho hem de Başkan Ali Koç yoğun eleştirilere maruz kalırken takım içinden de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Saint-Maximin’den ayrılık kararı! İşte gitmek istediği takım

Taraftarın performansını yetersiz bulduğu bazı futbolcularla yolların ayrılması gündemde.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Saint-Maximin’den ayrılık kararı! İşte gitmek istediği takım

Sezon başında Al Ahli'den 8 milyon Euro bedelle kiralanan Saint-Maximin, inişli çıkışlı grafiği ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentilerin altında kaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Saint-Maximin’den ayrılık kararı! İşte gitmek istediği takım

Fransız oyuncunun 31 resmi maçta 4 gol ve 5 asistlik katkısı, camiayı tatmin etmedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Saint-Maximin’den ayrılık kararı! İşte gitmek istediği takım

Fransız basınından Foot Marseille'de yer alan habere göre, 28 yaşındaki oyuncu yeni sezonda kariyerine Ligue 1'de devam etmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Saint-Maximin’den ayrılık kararı! İşte gitmek istediği takım

Saint-Maximin'in, Şampiyonlar Ligi bileti için yarışan Olympique Marsilya'ya transfer olmak istediği belirtildi.

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