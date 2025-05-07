FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Saint-Maximin’den ayrılık kararı! İşte gitmek istediği takım
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'de sezon sonuna yaklaşılırken önemli bir ayrılık kapıda. Beşiktaş yenilgisiyle şampiyonluk umutlarını mucizelere bırakan sarı-lacivertlilerde, Fransız yıldız Allan Saint-Maximin'in takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edildi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
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Fransız oyuncunun 31 resmi maçta 4 gol ve 5 asistlik katkısı, camiayı tatmin etmedi.
Fransız basınından Foot Marseille'de yer alan habere göre, 28 yaşındaki oyuncu yeni sezonda kariyerine Ligue 1'de devam etmek istiyor.
Saint-Maximin'in, Şampiyonlar Ligi bileti için yarışan Olympique Marsilya'ya transfer olmak istediği belirtildi.
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