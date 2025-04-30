ABB Fomget'e Etik Kurulu'na sevk şoku! Fenerbahçe'nin başvurusu sonrası...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin başvurusu sonrası Ankara ekibi ABB Fomget'i Etik Kurulu'na sevk etti.

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde averaj ile lider konumda bulundan ekibin maçlarının incelenmesinin ardından resmi açıklama yapılması bekleniyor.

ABB Fomget ile aynı puanda bulunan Fenerbahçe (67), ligin bitimine 1 hafta kala averaj ile ikinci sırada yer alıyor.

Sarı lacivertli yönetim, ABB FOMGET'in Bornova'yı 12-1, Çekmeköy'ü de 19-0 mağlup ettiği maçların incelenmesi ve Etik Kurulu'na sevk işlemi yapılması için TFF'ye başvurmuştu.

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