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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: İşimi yaptığımı düşünüyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: İşimi yaptığımı düşünüyorum

Son dakika Fenerbahçe haberi | Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanına konuk oluyor. Mücadele öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun açıklamaları... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 18:27 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 18:34
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: İşimi yaptığımı düşünüyorum

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, önemli açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun maç öncesi değerlendirmeleri...

İLK 11 TERCİHİ HAKKINDA

"Bazı değişikliklerimiz olacak. Bu farklı bir maç ve son haftalarda sol bekte oynayan Mert Müldür olmadığı için ve Maximin olmadığı için. Aynı zamanda çok fazla süre alamayan ama oynamayı hak eden oyuncular olduğu için değişiklikleri yapacağız. Dediğim gibi bu oyuncular oynamayı hak ediyor."

BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI HAKKINDA

"O maçla ilgili kendimi değerlendirmem çok basit oldu. Yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Sahada zor durumdaydık ve geriye düşmüştük. Yarım saat boyunca tek stoper ile oynadım. Öne geçtik ve takıma denge katmak istedim. 94'te ise yemememiz gereken ama futbolda olan dramatik bir gol yedik. Ben yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum."

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